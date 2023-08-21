Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47389
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 20:12
Во время празднования Дня города костанайцы растоптали клумбы с цветами возле областного акимата. Сегодня, 21 августа, на площади возле городского акимата глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал журналистам ситуацию.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1675
Re: «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные...
Отправлено: 21.08.23 - 20:12
Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А сегодня, если верить местным пабликам в Инсте, на пешеходном фонтане головы моют))) Как положено, с шампунькой пришли и полотенце захватили)))
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 427
Re: «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные...
Отправлено: 21.08.23 - 22:25
Цитата:
... думаю что это вытворяют не знаю как прильно выразиться вновь прибывшие сторожилы этим не занимаются.
Змея Подколодная:
Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А сегодня, если верить местным пабликам в Инсте, на пешеходном фонтане головы моют))) Как положено, с шампунькой пришли и полотенце захватили)))
Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А сегодня, если верить местным пабликам в Инсте, на пешеходном фонтане головы моют))) Как положено, с шампунькой пришли и полотенце захватили)))
... думаю что это вытворяют не знаю как прильно выразиться вновь прибывшие сторожилы этим не занимаются.
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 22:34
Цитата:
У вас нет ни доказательств, ни того, что это стадо костанайцы.
Есть одна ненависть к ним, к нам, костанайцам..
Змея Подколодная:
Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А
Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А
У вас нет ни доказательств, ни того, что это стадо костанайцы.
Есть одна ненависть к ним, к нам, костанайцам..
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 22:38
Цитата:
А как там без полотенца малышам?
Что тут такого после часа купания?
Вы в своем уме?
Как раз таки все местные и приносят их, чтобы оградить своих детей от переохлаждения!
[Исправлено: 111, 21.08.2023 - 22:40]
Змея Подколодная:
полотенце захватили)))
полотенце захватили)))
А как там без полотенца малышам?
Что тут такого после часа купания?
Вы в своем уме?
Как раз таки все местные и приносят их, чтобы оградить своих детей от переохлаждения!
[Исправлено: 111, 21.08.2023 - 22:40]
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 22:42
Цитата:
Ты вот был лично сам на этом фонтане?
Зачем ты врешь, что полотенцами пользуются приезжие?
Как раз, наоборот!
родом из Шанхая2022:
думаю что это вытворяют не знаю как прильно выразиться вновь прибывшие сторожилы этим не занимаются.
думаю что это вытворяют не знаю как прильно выразиться вновь прибывшие сторожилы этим не занимаются.
Ты вот был лично сам на этом фонтане?
Зачем ты врешь, что полотенцами пользуются приезжие?
Как раз, наоборот!
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 22:44
Приезжие как правило без подготовки идут, тогда как мы и полотенца и пледы берем, ради того, чтоб дети не простыли.
Вода там не теплая идет.
И не надо людей делить на сорта, как будто фашисты!
Вода там не теплая идет.
И не надо людей делить на сорта, как будто фашисты!
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 22:45
Цитата:
Фонтан - от жары, а не место для купания в холодные дни
111:
чтобы оградить своих детей от переохлаждения!
чтобы оградить своих детей от переохлаждения!
Фонтан - от жары, а не место для купания в холодные дни
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 22:49
Цитата:
"Мы пришли на фонтан с дочерью и расстроились. Мы не ожидали увидеть такое. Просто толпы людей, некоторые из них открывают рот и пьют эту воду. Кто-то лежит на фонтане. Носятся все, сбивая друг друга с ног. Чуть ли не моются там, валяются подгузники. К сожалению, нет культуры у взрослых и не учат они этому своих детей. Мы были в разных городах, и там есть фонтаны, но такого мы нигде не видели. Пешеходный фонтан - это значит пройтись, посмотреть, ну, может, побрызгаться немножко, и все. Здесь же люди воспринимают фонтан как бассейн", - обратилась в редакцию издания жительница Костаная.
111:
Приезжие как правило без подготовки идут, тогда как мы и полотенца и пледы берем, ради того, чтоб дети не простыли
Приезжие как правило без подготовки идут, тогда как мы и полотенца и пледы берем, ради того, чтоб дети не простыли
"Мы пришли на фонтан с дочерью и расстроились. Мы не ожидали увидеть такое. Просто толпы людей, некоторые из них открывают рот и пьют эту воду. Кто-то лежит на фонтане. Носятся все, сбивая друг друга с ног. Чуть ли не моются там, валяются подгузники. К сожалению, нет культуры у взрослых и не учат они этому своих детей. Мы были в разных городах, и там есть фонтаны, но такого мы нигде не видели. Пешеходный фонтан - это значит пройтись, посмотреть, ну, может, побрызгаться немножко, и все. Здесь же люди воспринимают фонтан как бассейн", - обратилась в редакцию издания жительница Костаная.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1345
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 23:00
Комментарий проходит проверку.
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 23:13
Цитата:
Хм..
Покажи для начала такие фонтаны у себя на Родине в Канаде и комменты к ним..
Будет очень интересно..
maxsaf:
Фонтан - от жары, а не место для купания в холодные дни
Фонтан - от жары, а не место для купания в холодные дни
Хм..
Покажи для начала такие фонтаны у себя на Родине в Канаде и комменты к ним..
Будет очень интересно..
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 23:14
Цитата:
Просто рассказ?
maxsaf:
Мы пришли на фонтан с
Мы пришли на фонтан с
Просто рассказ?
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 23:34
Цитата:
Отрывок из статьи на Тенгри
111:
Просто рассказ?
Просто рассказ?
Отрывок из статьи на Тенгри
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 23:50
Цитата:
Отрывок.
Взятый не из жизни..
Это фантастический рассказ..
maxsaf:
Отрывок из статьи на Тенгри
Отрывок из статьи на Тенгри
Отрывок.
Взятый не из жизни..
Это фантастический рассказ..
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 23:58
Цитата:
Чё твои дети делают на фонтане в холодную погоду?
111:
Взятый не из жизни..
Взятый не из жизни..
Чё твои дети делают на фонтане в холодную погоду?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать