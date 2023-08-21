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≡ «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47389
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 20:12
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Во время празднования Дня города костанайцы растоптали клумбы с цветами возле областного акимата. Сегодня, 21 августа, на площади возле городского акимата глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал журналистам ситуацию.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1675
Re: «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные...
Отправлено: 21.08.23 - 20:12
#1
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Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А сегодня, если верить местным пабликам в Инсте, на пешеходном фонтане головы моют))) Как положено, с шампунькой пришли и полотенце захватили)))
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
427
Re: «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные...
Отправлено: 21.08.23 - 22:25
#2
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Цитата:
Змея Подколодная:
Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А сегодня, если верить местным пабликам в Инсте, на пешеходном фонтане головы моют))) Как положено, с шампунькой пришли и полотенце захватили)))

... думаю что это вытворяют не знаю как прильно выразиться вновь прибывшие сторожилы этим не занимаются.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29283
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 22:34
#3
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Цитата:
Змея Подколодная:
Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А

У вас нет ни доказательств, ни того, что это стадо костанайцы.
Есть одна ненависть к ним, к нам, костанайцам..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29283
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 22:38
#4
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Цитата:
Змея Подколодная:
полотенце захватили)))

А как там без полотенца малышам?
Что тут такого после часа купания?
Вы в своем уме?
Как раз таки все местные и приносят их, чтобы оградить своих детей от переохлаждения!


[Исправлено: 111, 21.08.2023 - 22:40]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29283
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 22:42
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
думаю что это вытворяют не знаю как прильно выразиться вновь прибывшие сторожилы этим не занимаются.

Ты вот был лично сам на этом фонтане?
Зачем ты врешь, что полотенцами пользуются приезжие?
Как раз, наоборот!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29283
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 22:44
#6
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Приезжие как правило без подготовки идут, тогда как мы и полотенца и пледы берем, ради того, чтоб дети не простыли.
Вода там не теплая идет.
И не надо людей делить на сорта, как будто фашисты!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18137
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 22:45
#7
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Цитата:
111:
чтобы оградить своих детей от переохлаждения!

Фонтан - от жары, а не место для купания в холодные дни 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18137
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 22:49
#8
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Цитата:
111:
Приезжие как правило без подготовки идут, тогда как мы и полотенца и пледы берем, ради того, чтоб дети не простыли

"Мы пришли на фонтан с дочерью и расстроились. Мы не ожидали увидеть такое. Просто толпы людей, некоторые из них открывают рот и пьют эту воду. Кто-то лежит на фонтане. Носятся все, сбивая друг друга с ног. Чуть ли не моются там, валяются подгузники. К сожалению, нет культуры у взрослых и не учат они этому своих детей. Мы были в разных городах, и там есть фонтаны, но такого мы нигде не видели. Пешеходный фонтан - это значит пройтись, посмотреть, ну, может, побрызгаться немножко, и все. Здесь же люди воспринимают фонтан как бассейн", - обратилась в редакцию издания жительница Костаная.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1345
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 23:00
#9
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29283
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 23:13
#10
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Цитата:
maxsaf:
Фонтан - от жары, а не место для купания в холодные дни

Хм..
Покажи для начала такие фонтаны у себя на Родине в Канаде и комменты к ним..
Будет очень интересно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29283
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 23:14
#11
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Цитата:
maxsaf:
Мы пришли на фонтан с

Просто рассказ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18137
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 23:34
#12
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Цитата:
111:
Просто рассказ?

Отрывок из статьи на Тенгри
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29283
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 23:50
#13
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Цитата:
maxsaf:
Отрывок из статьи на Тенгри

Отрывок.
Взятый не из жизни..
Это фантастический рассказ..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18137
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 23:58
#14
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Цитата:
111:
Взятый не из жизни..

Чё твои дети делают на фонтане в холодную погоду? ;-)
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