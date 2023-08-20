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≡ Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника Ленину на востоке Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47389
Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника Ленину на востоке Казахстана
Отправлено: 20.08.23 - 16:47
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Полицейские Восточно-Казахстанской области начали досудебное расследование из-за обрушения памятника Ленину на центральной площади города Алтая. Подрядчик, дабы не повредить изваяние, принял решение его демонтировать, однако, по его версии, не успел этого сделать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29275
Re: Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника...
Отправлено: 20.08.23 - 16:47
#1
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Эту новость раннее видел в российских пабликах, где обезумевшие комментаторы призывали бомбить Казахстан и желали огромного количества крови населению..
Мда уж..
Действительно мир перевернулся, или все становится на свои места..
А так, Ленин, давно пора было снести этому террористу памятник..
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
426
Re: Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника...
Отправлено: 20.08.23 - 17:31
#2
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.....давно уже надо было эти памятники снести основателю террористу советского государства и основателю республики.
С 1860‑х годов территория современного Казахстана была разделена между несколькими административными единицами Российской империи. Северо-западные районы входили в состав Тургайской и Уральской областей (образованы в 1868 году), юго-западные – в состав Закаспийской области (1882), северо-восточные – в состав Степного генерал-губернаторства, состоявшего из Семипалатинской (1854) и Акмолинской (1868) областей. В феврале 1917 года власть в Казахстане перешла к областным и уездным комитетам Временного правительства, исполнительным комитетам и комиссариатам в городах и волостях. 20 августа 1920 года на территориях, населенных казахами Среднего и Младшего жузов, была образована автономия, названная Киргизской Автономной Советской Социалистической Республикой. Для удобства управления автономией к ней была временно присоединена часть Оренбургской губернии, а город Оренбург сделался столицей АССР. 6 июля 1925 года Оренбургская губерния была возвращена в подчинение РСФСР, а столица Казахстана была перенесена в город Кызыл-Орда. В 1927 году столица была перенесена в город Алма-Ату.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4499
Re: Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника...
Отправлено: 20.08.23 - 18:00
#3
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Если в соц.сетях есть видео о непредумышленном снесении памятника, то зачем взрослому человеку ВРАТЬ: - ну скажи что, тракторист НЕЧАЯННО задел памятник и уронил; тебя что расстреляют за это ??
И как это: - идеологически невостребованный памятник ( так вроде НОВАЯ ВЛАСТЬ стала называть обьекты перешедшие из СССР) стал обьектом истории и культуры, да ещё под охраной государства ??

Интересно: - в январе тоже возбудили дело, когда снесли памятник бывшему президенту, или это был не памятник истории и культуры ??
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1344
Re: Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника...
Отправлено: 20.08.23 - 23:47
#4
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Цитата:
- Когда снимали последнюю плиту с постамента, статуя наклонилось и упала сама, - заявил подрядчик

Источник:

Да давно пора эти каменные идолы снести по всему СНГ а труп предать земле и обработать мавзолей фурацилином как говорил Жириновский
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1344
Re: Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника...
Отправлено: 20.08.23 - 23:49
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
С 1860‑х годов территория современного Казахстана была разделена между несколькими административными единицами Российской империи

Да будет вам известно что все земли до города Владимира принадлежали ПОЛОВЦАМ!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13835
Re: Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника...
Отправлено: 21.08.23 - 12:15
#6
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сначала сбили памятник (причем понятно что умышленно)
потом начали бегать и извиняться доказывая что не хотели
не пойму у нас декомунизация и деидеологизация или нет?
улицы ленина переименовывать это считается норм
декоммунизация же
памятник ленина убрать это нонсенс, трагедия и уголовная статья
парадокс
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1675
Re: Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника...
Отправлено: 21.08.23 - 20:29
#7
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Не прокатило. Позже попробуйте.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1675
Re: Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника...
Отправлено: 21.08.23 - 20:31
#8
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И вновь продолжается бой! И сердцу тревожно в груди! И Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18128
Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника Ленину на востоке Казахстана
Отправлено: 21.08.23 - 21:13
#9
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Цитата:
Змея Подколодная:
Не прокатило. Позже попробуйте.

Точняк))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18128
Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника Ленину на востоке Казахстана
Отправлено: 21.08.23 - 21:14
#10
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Цитата:
abaika95:
не пойму у нас декомунизация и деидеологизация или нет?

Или да, наверное но может быть нет вроде. Многовекторность :lol:
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