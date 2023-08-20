Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника Ленину на востоке Казахстана
Отправлено: 20.08.23 - 16:47
Полицейские Восточно-Казахстанской области начали досудебное расследование из-за обрушения памятника Ленину на центральной площади города Алтая. Подрядчик, дабы не повредить изваяние, принял решение его демонтировать, однако, по его версии, не успел этого сделать. Читать новость
Эту новость раннее видел в российских пабликах, где обезумевшие комментаторы призывали бомбить Казахстан и желали огромного количества крови населению.. Мда уж.. Действительно мир перевернулся, или все становится на свои места.. А так, Ленин, давно пора было снести этому террористу памятник..
.....давно уже надо было эти памятники снести основателю террористу советского государства и основателю республики. С 1860‑х годов территория современного Казахстана была разделена между несколькими административными единицами Российской империи. Северо-западные районы входили в состав Тургайской и Уральской областей (образованы в 1868 году), юго-западные – в состав Закаспийской области (1882), северо-восточные – в состав Степного генерал-губернаторства, состоявшего из Семипалатинской (1854) и Акмолинской (1868) областей. В феврале 1917 года власть в Казахстане перешла к областным и уездным комитетам Временного правительства, исполнительным комитетам и комиссариатам в городах и волостях. 20 августа 1920 года на территориях, населенных казахами Среднего и Младшего жузов, была образована автономия, названная Киргизской Автономной Советской Социалистической Республикой. Для удобства управления автономией к ней была временно присоединена часть Оренбургской губернии, а город Оренбург сделался столицей АССР. 6 июля 1925 года Оренбургская губерния была возвращена в подчинение РСФСР, а столица Казахстана была перенесена в город Кызыл-Орда. В 1927 году столица была перенесена в город Алма-Ату.
Если в соц.сетях есть видео о непредумышленном снесении памятника, то зачем взрослому человеку ВРАТЬ: - ну скажи что, тракторист НЕЧАЯННО задел памятник и уронил; тебя что расстреляют за это ?? И как это: - идеологически невостребованный памятник ( так вроде НОВАЯ ВЛАСТЬ стала называть обьекты перешедшие из СССР) стал обьектом истории и культуры, да ещё под охраной государства ??
Интересно: - в январе тоже возбудили дело, когда снесли памятник бывшему президенту, или это был не памятник истории и культуры ??
сначала сбили памятник (причем понятно что умышленно) потом начали бегать и извиняться доказывая что не хотели не пойму у нас декомунизация и деидеологизация или нет? улицы ленина переименовывать это считается норм декоммунизация же памятник ленина убрать это нонсенс, трагедия и уголовная статья парадокс
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