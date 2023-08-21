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≡ Соцуязвимые, Tanba и села - Что обсуждали на круглом столе по обязательному чипированию в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47389
Соцуязвимые, Tanba и села - Что обсуждали на круглом столе по обязательному чипированию в Костанае
Отправлено: 21.08.23 - 19:04
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Управление ветеринарии располагает 1 млн тенге для чипирования 400 собак, владельцами которых являются социально уязвимые категории населения, в Костанае, Тобыле, Лисаковске и Рудном. Однако, зоозащитники считают это количество недостаточным.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1111
Re: Соцуязвимые, Tanba и села - Что обсуждали на круглом столе ...
Отправлено: 21.08.23 - 19:04
#1
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Цитата:
асто поступают заявки от пенсионеров, у которых более 10-20 кошек и собак, Источник:

что-то с этим надо делать
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1675
Re: Соцуязвимые, Tanba и села - Что обсуждали на круглом столе ...
Отправлено: 21.08.23 - 20:19
#2
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Хорошая крыша у Танбы) Скоро начнется отъем денег у населения)))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2184
Соцуязвимые, Tanba и села - Что обсуждали на круглом столе по обязательному чипированию в Костанае
Отправлено: 21.08.23 - 20:53
#3
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Цитата:
NG.kz:
Что обсуждали на круглом столе по обязательному чипированию в Костанае

Может всё - за круглым столом? А не на столе? :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26024
Re: Соцуязвимые, Tanba и села - Что обсуждали на круглом столе ...
Отправлено: 21.08.23 - 20:58
#4
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Цитата:
Эл-починно:
за круглым столом?

На фотках - сидят за столом... :-x
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