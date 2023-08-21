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≡ Бывшие рестораны "Макдоналдс" получат новое официальное название в Казахстане осенью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47389
Бывшие рестораны "Макдоналдс" получат новое официальное название в Казахстане осенью
Отправлено: 21.08.23 - 16:38
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В компании "Food Solutions KZ" объяснили, почему на фасадах ресторанов появились вывески с именами. Рестораны быстрого обслуживания "Food Solutions KZ" получат новое название осенью этого года, сообщает пресс-служба компании.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1344
Re: Бывшие рестораны "Макдоналдс" получат новое...
Отправлено: 21.08.23 - 16:38
#1
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Цитата:
Мы открыты" по всему Казахстану заменили на имена: "Мен Араймын", "Мен Аружанмын", "Мен Даниярмын", "Мен Юлиямын" и так далее.

Источник:
Вот где бред сивой кобылы!
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1675
Re: Бывшие рестораны "Макдоналдс" получат новое...
Отправлено: 21.08.23 - 20:14
#2
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Как не назови, а вкусно и точка))))) :lol: :lol: :lol:
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
426
Re: Бывшие рестораны "Макдоналдс" получат новое...
Отправлено: 21.08.23 - 22:21
#3
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....ая очень переживал что фаст фуда у нас не будет,жена у меня не так сильно любит готовить как поскандалим так отправляет меня в какую нибуть ташниловку байкот мне обьявляет.ДА и сами мы чтоб не готовить с детьми вечерами любим посидеть.
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