Re: Бывшие рестораны "Макдоналдс" получат новое...

Отправлено: - 22:21

....ая очень переживал что фаст фуда у нас не будет,жена у меня не так сильно любит готовить как поскандалим так отправляет меня в какую нибуть ташниловку байкот мне обьявляет.ДА и сами мы чтоб не готовить с детьми вечерами любим посидеть.