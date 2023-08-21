Отправлено: - 22:25

Змея Подколодная:

Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А сегодня, если верить местным пабликам в Инсте, на пешеходном фонтане головы моют))) Как положено, с шампунькой пришли и полотенце захватили)))

Цитата:... думаю что это вытворяют не знаю как прильно выразиться вновь прибывшие сторожилы этим не занимаются.