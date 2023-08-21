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≡ «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47389
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
Отправлено: 21.08.23 - 20:12
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Во время празднования Дня города костанайцы растоптали клумбы с цветами возле областного акимата. Сегодня, 21 августа, на площади возле городского акимата глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал журналистам ситуацию.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1675
Re: «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные...
Отправлено: 21.08.23 - 20:12
#1
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Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А сегодня, если верить местным пабликам в Инсте, на пешеходном фонтане головы моют))) Как положено, с шампунькой пришли и полотенце захватили)))
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
426
Re: «Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные...
Отправлено: 21.08.23 - 22:25
#2
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Цитата:
Змея Подколодная:
Ничего удивительного, все согласно местного менталитета. Стадо вытоптало цветы. А сегодня, если верить местным пабликам в Инсте, на пешеходном фонтане головы моют))) Как положено, с шампунькой пришли и полотенце захватили)))

... думаю что это вытворяют не знаю как прильно выразиться вновь прибывшие сторожилы этим не занимаются.
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