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«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
«Создается плохое мнение о костанайцах» - Затоптанные горожанами клумбы возле областного акимата прокомментировал Марат Жундубаев
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