Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Ложка мёда в бочку дёгтя
Ложка мёда в бочку дёгтя
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47389
Ложка мёда в бочку дёгтя
Отправлено: 21.08.23 - 10:14
День города, акимы небось упиваются гордостью, какие мы молодцы, и фонтаны установили, и башню с часами покрасили, и певца прошлогоднего позвали, и салют забабахали, такого праздника жители Костаная в своих деревнях отродясь не видели.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 328
Re: Ложка мёда в бочку дёгтя
Отправлено: 21.08.23 - 10:14
Уважаемая редакция, что надумали с модернизацией сайта (форума)... Ну вот статья же так и просится на лайк, а поставить не куда.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4925
Re: Ложка мёда в бочку дёгтя
Отправлено: 21.08.23 - 11:53
Цитата:
абсолютно те же мысли периодически возникают. И не только к статье, но и комменты некоторые хочется "лайкнуть", а некуда ткнуть мышкой
5555:
абсолютно те же мысли периодически возникают. И не только к статье, но и комменты некоторые хочется "лайкнуть", а некуда ткнуть мышкой
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13835
Re: Ложка мёда в бочку дёгтя
Отправлено: 21.08.23 - 12:03
1) туалеты на день города и на другие массовые празднества-нужны в обязательном порядке, непонятно почему акимат до сих пор не озаботился этим моментом
2) сцена по аль фараби, в чем суть притензии? куда ее должны воткнуть? перед областным акиматом? вообще не удобно учитывая что люди стоящие по бокам улицы (со стороны марта и со стороны драм театра) вообще нихрина не увидят тогда
сейчас как ставят сцену это самый выигрышный вариант из всех, заполняемость площади идет с одной стороны (со стороны марта) и вся территории площади получается задействована по распределению масс
3) мусорные контейнеры-не вижу смысла
мусора визуально мало от людей было
самые мусорные места это шашлычная зона но там у каждой палатки свой мусорный контейнер куда люди скидывали салфетки
в других местах мусорные контейнеры зачем? справлялись вполне себе и мелкие урны а тем кому плевать куда кидать обертки и на мусорные контейнеры плевать будет он насвинячит и при них
4) На такие деньжищи можно было и больницу построить-старое нытье
отменить салют, отменить концерт, отменить гуляние и построить больницу-понесётся нытье что развлечений в городе мало, власть не создает никаких праздников, зажали салют людям, бла-бла-бла причем первым же ныть будет сам ильяс
5) В том году, конечно, получше был-парадокс, всегда любое гуляние хуже чем в прошлом году.
и 6)акимату бы предусмотреть сидячие места на площади, нет не стулья, банально лавки длинные поставить вдоль областного акимата, к середине концерта люди постарше уже чуть ли не на кортах сидели по углам, на парапетах, на лестницах потому что даже присесть абсолютно негде
лавки в парке все забиты от чего много народа устав стоять просто уходило с площади домой в плохом настроении)
2) сцена по аль фараби, в чем суть притензии? куда ее должны воткнуть? перед областным акиматом? вообще не удобно учитывая что люди стоящие по бокам улицы (со стороны марта и со стороны драм театра) вообще нихрина не увидят тогда
сейчас как ставят сцену это самый выигрышный вариант из всех, заполняемость площади идет с одной стороны (со стороны марта) и вся территории площади получается задействована по распределению масс
3) мусорные контейнеры-не вижу смысла
мусора визуально мало от людей было
самые мусорные места это шашлычная зона но там у каждой палатки свой мусорный контейнер куда люди скидывали салфетки
в других местах мусорные контейнеры зачем? справлялись вполне себе и мелкие урны а тем кому плевать куда кидать обертки и на мусорные контейнеры плевать будет он насвинячит и при них
4) На такие деньжищи можно было и больницу построить-старое нытье
отменить салют, отменить концерт, отменить гуляние и построить больницу-понесётся нытье что развлечений в городе мало, власть не создает никаких праздников, зажали салют людям, бла-бла-бла причем первым же ныть будет сам ильяс
5) В том году, конечно, получше был-парадокс, всегда любое гуляние хуже чем в прошлом году.
и 6)акимату бы предусмотреть сидячие места на площади, нет не стулья, банально лавки длинные поставить вдоль областного акимата, к середине концерта люди постарше уже чуть ли не на кортах сидели по углам, на парапетах, на лестницах потому что даже присесть абсолютно негде
лавки в парке все забиты от чего много народа устав стоять просто уходило с площади домой в плохом настроении)
Re: Ложка мёда в бочку дёгтя
Отправлено: 21.08.23 - 12:37
Немного грустно оттого что в год столетия города я уже учился в школе, а человек только родился. Насчёт статьи и ещё разных мнений высказанных автором до этого. Человек активно рвётся в политику, делая свой актив на критике власти. Что же это обычный приём. На мой взгляд нынешний аким города несколько выделяется в лучшую сторону на фоне прежних безликих личностей полностью подавленных акимами области. Не скажу , что совсем хорошо, но пока ещё трепыхается. То что площадь не пригодна для подобных массовых это понятно, но я как то был в Москве на Васильевском спуске на каком то грандиозном концерте, то были абсолютно такие же проблемы что и у нас только масштаб побольше. Для гуляний нужно наверное какое нибудь поле как на Вудстоке.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 13
Re: Ложка мёда в бочку дёгтя
Отправлено: 21.08.23 - 13:01
Цитата:
5555:Очень здравая мысль. Присоединяю свой голос
Уважаемая редакция, что надумали с модернизацией сайта (форума)... Ну вот статья же так и просится на лайк, а поставить не куда.
Уважаемая редакция, что надумали с модернизацией сайта (форума)... Ну вот статья же так и просится на лайк, а поставить не куда.
Ложка мёда в бочку дёгтя
Отправлено: 21.08.23 - 16:33
Я предлагаю для Ильяса партийную программу.
Мы против любой дискриминации
Правильное питание это запрет на свободу питания
Курильщики-это тоже граждане РК
Нет засилью сторонников чистоты, я имею право на один законный харчок
Если нет общественных туалетов. я имею право на кусты
Мы против любой дискриминации
Правильное питание это запрет на свободу питания
Курильщики-это тоже граждане РК
Нет засилью сторонников чистоты, я имею право на один законный харчок
Если нет общественных туалетов. я имею право на кусты
Ложка мёда в бочку дёгтя
Отправлено: 21.08.23 - 16:34
Кроме харчка я подпишусь под любым пунктом
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1111
Re: Ложка мёда в бочку дёгтя
Отправлено: 21.08.23 - 19:02
Ильяс, он вроде озвучил 60000 человек.
Или снова приврал?
Или снова приврал?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 332
Re: Ложка мёда в бочку дёгтя
Отправлено: 21.08.23 - 19:25
60 тысяч наверное на все мероприятия за неделю. Ну сам факт того, что Марат за цветочки второй год оправдывается и с машинками в сити борется, говорит об уровне его компетенции. Кумар рулит стройками и мегапроектами. Начальник ЖКХ курирует дороги, мусор, автобусы и коммуналку, а Марату остаются цветочки и машинки)))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать