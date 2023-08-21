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"Просто смелости облсуд не набрался!" - Решение по обжалованию приговора о взрыве в "Оружейной палате" вынесли в Костанае
"Просто смелости облсуд не набрался!" - Решение по обжалованию приговора о взрыве в "Оружейной палате" вынесли в Костанае
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