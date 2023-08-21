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≡ "Просто смелости облсуд не набрался!" - Решение по обжалованию приговора о взрыве в "Оружейной палате" вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47387
"Просто смелости облсуд не набрался!" - Решение по обжалованию приговора о взрыве в "Оружейной палате" вынесли в Костанае
Отправлено: 21.08.23 - 14:07
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Оглашение решения апелляционной коллегии областного суда состоялось сегодня, 21 августа. Судья Айгуль ИСКАКОВА, обосновывая свое решение, часто повторяла доводы прокурора. Она оставила приговор Бескровному без изменений, а жалобу адвокатов без удовлетворения.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
46
Re: "Просто смелости облсуд не набрался!" - Решение по...
Отправлено: 21.08.23 - 14:07
#1
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Терактом пахнет, нестыковок много
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1343
Re: "Просто смелости облсуд не набрался!" - Решение по...
Отправлено: 21.08.23 - 16:37
#2
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Цитата:
Судом верно установлено, что осужденный является лицом, ответственным за противопожарную безопасность, и ответственным за покупку и хранение пороха. Он должен был организовать безопасное хранение пороха. Это никем не оспаривается. Доводы защитников о том, что порох не относится к взрывчатым веществам,

Источник:
Простая беспечность и авось погубившая 4 человека! В Рашке за такое выписали бы лет эдак 15...
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