Судом верно установлено, что осужденный является лицом, ответственным за противопожарную безопасность, и ответственным за покупку и хранение пороха. Он должен был организовать безопасное хранение пороха. Это никем не оспаривается. Доводы защитников о том, что порох не относится к взрывчатым веществам,Источник: