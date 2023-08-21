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≡ Сбил троих на светофоре и скрылся - Полиция ищет нарушителя ПДД в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47386
Сбил троих на светофоре и скрылся - Полиция ищет нарушителя ПДД в Костанае
Отправлено: 21.08.23 - 14:05
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ДТП произошло 19 августа около 23:00 на перекрестке улиц Баймагамбетова и Назарбаева. Неустановленный водитель нa регулируемом пешеходном переходе наехал на трех пешеходов и скрылся с места происшествия.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
46
Re: Сбил троих на светофоре и скрылся - Полиция ищет нарушителя...
Отправлено: 21.08.23 - 14:05
#1
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Деревья попилили все, жуткий пейзаж, забор дурацкий даже
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
327
Re: Сбил троих на светофоре и скрылся - Полиция ищет нарушителя...
Отправлено: 21.08.23 - 14:35
#2
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Цитата:
доставлены в распоряжение, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
. Поправьте пожалуйста
Профайл
Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
594
Re: Сбил троих на светофоре и скрылся - Полиция ищет нарушителя...
Отправлено: 21.08.23 - 15:18
#3
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Цитата:
5555:
. Поправьте пожалуйста

Поясните, пожалуйста, откуда слово "распоряжение", что вы имеете ввиду?
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