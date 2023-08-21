Re: Ложка мёда в бочку дёгтя

Отправлено: - 12:03

1) туалеты на день города и на другие массовые празднества-нужны в обязательном порядке, непонятно почему акимат до сих пор не озаботился этим моментом

2) сцена по аль фараби, в чем суть притензии? куда ее должны воткнуть? перед областным акиматом? вообще не удобно учитывая что люди стоящие по бокам улицы (со стороны марта и со стороны драм театра) вообще нихрина не увидят тогда

сейчас как ставят сцену это самый выигрышный вариант из всех, заполняемость площади идет с одной стороны (со стороны марта) и вся территории площади получается задействована по распределению масс

3) мусорные контейнеры-не вижу смысла

мусора визуально мало от людей было

самые мусорные места это шашлычная зона но там у каждой палатки свой мусорный контейнер куда люди скидывали салфетки

в других местах мусорные контейнеры зачем? справлялись вполне себе и мелкие урны а тем кому плевать куда кидать обертки и на мусорные контейнеры плевать будет он насвинячит и при них

4) На такие деньжищи можно было и больницу построить-старое нытье

отменить салют, отменить концерт, отменить гуляние и построить больницу-понесётся нытье что развлечений в городе мало, власть не создает никаких праздников, зажали салют людям, бла-бла-бла причем первым же ныть будет сам ильяс

5) В том году, конечно, получше был-парадокс, всегда любое гуляние хуже чем в прошлом году.



и 6)акимату бы предусмотреть сидячие места на площади, нет не стулья, банально лавки длинные поставить вдоль областного акимата, к середине концерта люди постарше уже чуть ли не на кортах сидели по углам, на парапетах, на лестницах потому что даже присесть абсолютно негде

лавки в парке все забиты от чего много народа устав стоять просто уходило с площади домой в плохом настроении)