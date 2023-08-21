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≡ Казахстан может заполонить контрабандная российская пшеница
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47384
Казахстан может заполонить контрабандная российская пшеница
Отправлено: 21.08.23 - 10:48
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Поэтому в РК продлили до апреля 2024 года запрет на доставку российской пшеницы автотранспортом. В данный момент цена пшеницы в приграничных с Казахстаном регионах России составляет порядка 67 тыс. тенге.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
44
Re: Казахстан может заполонить контрабандная российская пшеница
Отправлено: 21.08.23 - 10:48
#1
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Официальный ввоз из России будет разрешён я так понимаю, уже часть местной останется не востребована, плюс Россия вытесняет РК с афганского и прочих рынков, порты на Чёрном море в этом году вероятно будут закрыты стреляют знаете ли, Китай вероятно закупит в РФ ещё больше зерна, газа, нефти, так что местная пшеница и прочее особо и деть некуда, ситуация невеселая проглядывается, пока ветку на Иран или ещё куда кинут, тут крепких хозяев поубавится
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
44
Re: Казахстан может заполонить контрабандная российская пшеница
Отправлено: 21.08.23 - 10:52
#2
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Хотя местным чиновникам по барабану, бюджет пока есть, обещают ещё, так что можно дальше лепить фонтаны, цветы, клумбы, саженцы, парки и прочие атрибуты экономики освоения, зачем строить экономику, когда можно просто сажать цветы и деревья, как будто в области других проблем нет, ах да набережную забыл с конями
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
44
Re: Казахстан может заполонить контрабандная российская пшеница
Отправлено: 21.08.23 - 11:03
#3
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Аким области правильно акцент на мтф делает, молочка это круглогодичная занятость, тогда и хозяин внимательнее к людям относится потому что когда у тебя 500 коров стоят не доенные или молоко киснет тут не до понтов с парками, набережными, нашли игрушку, деревья завозить из-за бугра, фонтаны, прочее, бесноваться меньше времени остаётся, парки это атрибут благополучной жизни, а тут раздрай полный, область вся в руинах, народ мечтает конуру в новостройке купить в ипотеку на полжизни
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