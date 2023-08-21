Re: Казахстан может заполонить контрабандная российская пшеница

Отправлено: - 10:48

Официальный ввоз из России будет разрешён я так понимаю, уже часть местной останется не востребована, плюс Россия вытесняет РК с афганского и прочих рынков, порты на Чёрном море в этом году вероятно будут закрыты стреляют знаете ли, Китай вероятно закупит в РФ ещё больше зерна, газа, нефти, так что местная пшеница и прочее особо и деть некуда, ситуация невеселая проглядывается, пока ветку на Иран или ещё куда кинут, тут крепких хозяев поубавится