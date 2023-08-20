Отправлено: - 10:13

vofkakst:

Неужели уважающее себя издание игнорирует подчёркивания в текстовом редакторе или браузере? Не так давно НГ писала о переименовании улицы Гвардейской, и сама же использует неактуальное название. Как то не солидно...

Цитата:Ну что тут сказать, мы могли бы объяснить, почему закрались эти ошибки в эту информацию. Но не солидно. Потому посыпаем голову пеплом, приносим извинения и благодарность.