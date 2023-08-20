Отправлено: - 17:03

Гога:

Так я не претендую на истину - просто в Вики посмотрел

Цитата:Взаимно. Просто когда я там был. Случилось так, что я заболел ангиной. Все попытки найти мед помощь, свелись к тому, что или на остров Бора или в Африку. Может у местных и есть свои резервы медикаментов, но видимо, не для туристов. В итоге у немцев из берлина был ибупрофен, вот на нём я последние три дня отпуска и провёл. С тех пор всё необходимое беру своё. Это не Турция или Египет. Не презентую на правду, но всё, что гид рассказывала, вполне в рамки жизни укладывалось. Например стариков там реально мало, но есть, молодёжь, в Европу бежит, и потом от туда помогают родным. Жители верующие (не помню католики или православные), но мужчина может иметь до 5-ти или 6-ти женщин. Потому как мужчин не хватает, в Европу стремятся. Часть сам видел, часть от гида, вообщем на истину тоже не претендую. Нужно самому увидеть. Тем более архипелаг не большой.