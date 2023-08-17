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≡ "Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47382
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 17:11
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Представители ОСИ настаивали, что они не надлежащие ответчики. Они объясняли, что шлагбаум купили, установили и содержат участники инициативной группы жильцов. Просили допросить свидетелей, которые бы рассказали о том, как им мешают посторонние машины.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18126
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 21.08.23 - 00:27
#90
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Цитата:
111:
Мы им не давали.

Цитата:
111:
и у ней ключи есть.

Заврался
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29265
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 21.08.23 - 00:36
#91
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Цитата:
maxsaf:
Заврался

Что не так?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29265
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 21.08.23 - 00:37
#92
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Цитата:
maxsaf:
А тебе туда зачем?

А просто так.
Теперь он у них открытый стоит, это когда у нас не было шлагбаумов, у них всегда был и забор и шлагбаум.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18126
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 21.08.23 - 01:00
#93
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Цитата:
111:
А просто так.

Обойдешься
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Страница 7 из 7«1...567
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