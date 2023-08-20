Re: Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится...

Отправлено: - 00:13

У нас получилось пойти после дождя сразу, потому что потеря Амирки, который внезапно выскочил со двора на площадь, выбила все планы.

Потом забрались на акиматовский бордюр около акимата, и там смотрели.

Но и там было не протолкнуться, не говоря о том, что танцевать уже неудобно, кого то можно сбить и он улетит вниз..