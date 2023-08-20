Дождь, вытоптанные клумбы и Jah Khalib - Чем запомнится костанайцам 144-летие города
Отправлено: 20.08.23 - 22:58
Вообще все мероприятия проходили примерно по такому же сценарию, который был в прошлом году на праздновании 143-летия города все время возникало ощущение дежавю - я уже это видел в прошлом году. Но, отмечу, что акимат и организаторы очень постарались сделать праздник ярким и запоминающимся. Читать новость
но отмечу, что во-первых, зачастую люди не могли обойти какое-то место на площади из-за искусственно созданных препятсвий, а во-вторых, и самое главное, из-за огромного количества людей на площади, поэтому и доходило до того, что им приходилось стоять на клумбах.
и даже "отмечать" здесь нечего. это, знаете, из разряда аргументации при обсуждении поведения водителей превышающих скорость или едущих на красный - "а может ему надо!!?" нечего ходить по газонам и клумбам. за это, той же самой полиции, нужно было е..., кхм, наказывать нарушителей.
В Костанае во время праздничного концерта в честь Дня города в клумбах на центральной площади растоптали цветы, передает Tengrinews.kz. Отметим, что празднование Дня города в Костанае началось еще 16 августа и продлилось три дня. Для удобства населения массовые праздничные мероприятия прошли на нескольких площадках. Однако по итогу мероприятий в редакцию "Костанайские новости" прислали сразу несколько видео растоптанных цветов на центральной площади. Ролик тут же набрал сотни комментариев и возмущений. Вся страна теперече знает как мы отметили день города.
Никогда не любил и не люблю шумные мероприятия: - лучше в юрте; лёжа; за дастарханом - попивать коньячёк или красное винцо под вяленую конину. На таких мероприятиях, если бываю, стараюсь, хоть за большие деньги купить ВИП места.
Плебс; хлеб и зрелище - всё как в Древнем Риме- ничего не изменилось за прошедшие столетия.
У нас получилось пойти после дождя сразу, потому что потеря Амирки, который внезапно выскочил со двора на площадь, выбила все планы. Потом забрались на акиматовский бордюр около акимата, и там смотрели. Но и там было не протолкнуться, не говоря о том, что танцевать уже неудобно, кого то можно сбить и он улетит вниз..
Днем раньше было свободно, места были и то какие то лошади ходили бесцеремонно по цветам, это когда ди джей выступал. Но он больше понравился и тот, что в сити центре был. В течении минуты две лошади там прошлись, причем которая здоровее, раз десять там ходила..
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