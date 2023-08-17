Отправлено: - 23:52

maxsaf:

А ума ни у кого не хватило записать на видео передачу ключей от шлагбаума?

Цитата:Не знаю, вчера Амирка потерялся еще, искали всем двором, сегодня сейчас только сам отошел от шока, завтра понедельник, наверно может завтра узнаем, что и почем и как огоабили, избили или изнасиловали этих двух здоровых мужиков и кто это сделал..