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"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47382
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 17:11
Представители ОСИ настаивали, что они не надлежащие ответчики. Они объясняли, что шлагбаум купили, установили и содержат участники инициативной группы жильцов. Просили допросить свидетелей, которые бы рассказали о том, как им мешают посторонние машины.
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"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 20.08.23 - 23:44
Цитата:
Мы даже ведь как то дружили, ключи от шлагбаума ему дали, общались, здоровались.
Пока он не сгруппировался с Святого родственничками и захотели нас выдавить со двора поодиночке, писали в вацап, угрожали, узнали когда у меня день рождения, поздравили так, чтобы понял, что другого не будет..
И еще нескольким активистам.
ACROS:
Тщательно , с мылом, помойте руку.
Тщательно , с мылом, помойте руку.
Мы даже ведь как то дружили, ключи от шлагбаума ему дали, общались, здоровались.
Пока он не сгруппировался с Святого родственничками и захотели нас выдавить со двора поодиночке, писали в вацап, угрожали, узнали когда у меня день рождения, поздравили так, чтобы понял, что другого не будет..
И еще нескольким активистам.
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 20.08.23 - 23:46
А какую речь про Токаева они мне написали, жаль, что все сразу стерли и эту речь я даже как то не заснял, типа я враг Токаева и они на меня подадут в суд и вышибут из страны, за то , что где то я его критиковал..
Все знают..
Все знают..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4498
Re: "Установлен законно, для безопасности" - Областной...
Отправлено: 20.08.23 - 23:47
Цитата:
Открою вам секрет: - маслихат НИЧЕГО не решает, он просто УТВЕРЖДАЕТ, то что подают на рассмотрение сессии постоянные комиссии при маслихатах и администраторы бюджетных программ, в вашем случае для ремонта крыши и покраски домов - ЖКХ при гор.акимате.
Маслихат сделает ТО, ЧТО прикажет аким города: - так было, так есть и так будет.
Если будет по ДРУГОМУ - то этого маслихата НЕ БУДЕТ.
111:
воевать с маслихатом себе дороже
воевать с маслихатом себе дороже
Открою вам секрет: - маслихат НИЧЕГО не решает, он просто УТВЕРЖДАЕТ, то что подают на рассмотрение сессии постоянные комиссии при маслихатах и администраторы бюджетных программ, в вашем случае для ремонта крыши и покраски домов - ЖКХ при гор.акимате.
Маслихат сделает ТО, ЧТО прикажет аким города: - так было, так есть и так будет.
Если будет по ДРУГОМУ - то этого маслихата НЕ БУДЕТ.
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 20.08.23 - 23:47
Цитата:
А ума ни у кого не хватило записать на видео передачу ключей от шлагбаума?
111:
Их паренек то грамотно снимает. Кадр из моего видео.
Их паренек то грамотно снимает. Кадр из моего видео.
А ума ни у кого не хватило записать на видео передачу ключей от шлагбаума?
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 20.08.23 - 23:49
А начиналось все вроде хорошо, мы по глупости вместе с ними хотели сделать наш двор самым лучшим.
Фонд двора у нас есть, там скидывают добровольно, ну все равно и без бизнеса мы многое сделали и сделаем.
Тем более без того, кто сейчас во власти и пользуется тем, что у него денег просто валом, грузовиками и потому ходит и скупает всех вокруг..
Фонд двора у нас есть, там скидывают добровольно, ну все равно и без бизнеса мы многое сделали и сделаем.
Тем более без того, кто сейчас во власти и пользуется тем, что у него денег просто валом, грузовиками и потому ходит и скупает всех вокруг..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4498
Re: "Установлен законно, для безопасности" - Областной...
Отправлено: 20.08.23 - 23:50
Цитата:
Элементарно: - акт приёма передачи ключей. Любой бухгалтер должен это сделать.
maxsaf:
передачу ключей от шлагбаума?
передачу ключей от шлагбаума?
Элементарно: - акт приёма передачи ключей. Любой бухгалтер должен это сделать.
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 20.08.23 - 23:52
Цитата:
Не знаю, вчера Амирка потерялся еще, искали всем двором, сегодня сейчас только сам отошел от шока, завтра понедельник, наверно может завтра узнаем, что и почем и как огоабили, избили или изнасиловали этих двух здоровых мужиков и кто это сделал..
maxsaf:
А ума ни у кого не хватило записать на видео передачу ключей от шлагбаума?
А ума ни у кого не хватило записать на видео передачу ключей от шлагбаума?
Не знаю, вчера Амирка потерялся еще, искали всем двором, сегодня сейчас только сам отошел от шока, завтра понедельник, наверно может завтра узнаем, что и почем и как огоабили, избили или изнасиловали этих двух здоровых мужиков и кто это сделал..
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 20.08.23 - 23:53
Цитата:
Топик стартер - не бухгалтер, он - блоггер-инфлюенсер
ACROS:
Элементарно: - акт приёма передачи ключей. Любой бухгалтер должен это сделать.
Элементарно: - акт приёма передачи ключей. Любой бухгалтер должен это сделать.
Топик стартер - не бухгалтер, он - блоггер-инфлюенсер
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 20.08.23 - 23:53
Цитата:
Мы им не давали.
Как то странно подавать заявление и говорить, что украли то, что им не принадлежит и не принадлежало.
ACROS:
Элементарно: - акт приёма передачи ключей. Любой бухгалтер должен это сделать.
Элементарно: - акт приёма передачи ключей. Любой бухгалтер должен это сделать.
Мы им не давали.
Как то странно подавать заявление и говорить, что украли то, что им не принадлежит и не принадлежало.
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 20.08.23 - 23:54
Цитата:
Ты думал, что его депутат уже усыновил?))
111:
сейчас только сам отошел от шока
сейчас только сам отошел от шока
Ты думал, что его депутат уже усыновил?))
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 20.08.23 - 23:55
Цитата:
Ну дайте, под запись. По-любому дешевле, чем судиться
111:
Мы им не давали.
Мы им не давали.
Ну дайте, под запись. По-любому дешевле, чем судиться
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 21.08.23 - 00:03
Цитата:
Так депутату и этой второй, Сердешной, которая якобы продала наш забор за какие то долги Чизер пиццы, которым сдавала хату, странно, не так ли, и у ней ключи есть.
Но тем не менее мы судимся из за шлагбаума с ними уже второй суд,первый проиграли, этот выиграли.
И два суда с другими, у кого входная группа снаружи, с Баймагамбетова..
У них выиграли.
maxsaf:
Ну дайте, под запись.
Ну дайте, под запись.
Так депутату и этой второй, Сердешной, которая якобы продала наш забор за какие то долги Чизер пиццы, которым сдавала хату, странно, не так ли, и у ней ключи есть.
Но тем не менее мы судимся из за шлагбаума с ними уже второй суд,первый проиграли, этот выиграли.
И два суда с другими, у кого входная группа снаружи, с Баймагамбетова..
У них выиграли.
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 21.08.23 - 00:05
Цитата:
А у них во дворе, тоже есть шлагбаум, чтобы не заезжали мы к ним.
У Байтурсынова 49.
Нам теперь с ними тоже судиться?
maxsaf:
Ну дайте, под запись. По-любому
Ну дайте, под запись. По-любому
А у них во дворе, тоже есть шлагбаум, чтобы не заезжали мы к ним.
У Байтурсынова 49.
Нам теперь с ними тоже судиться?
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 21.08.23 - 00:06
Цитата:
Всякого сброда наехало много, многие сотни и тысячи людей проходят через наш двор на праздники, не до депутата было.
maxsaf:
Ты думал, что его депутат уже усыновил?))
Ты думал, что его депутат уже усыновил?))
Всякого сброда наехало много, многие сотни и тысячи людей проходят через наш двор на праздники, не до депутата было.
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 21.08.23 - 00:26
Цитата:
А тебе туда зачем?
111:
Нам теперь с ними тоже судиться?
Нам теперь с ними тоже судиться?
А тебе туда зачем?
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