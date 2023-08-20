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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 578 из 578«1...576577578
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8112
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 03:16
#8656
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Эл-починно:
согласно гиду средняя продолжительность (во всяком случае на острове Saal) 35-ть лет.[/quot---------Показатели здоровья жителей Кабо Верде — выше среднего для африканского континента. Средняя продолжительность жизни — 70 лет.Медицинское обслуживание — удовлетворительное.(Википедия)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2183
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 12:41
#8657
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Цитата:
Гога:

Из некоторых источников средняя ЗП в Казахстане тоже 500 тыс. тенге. :lol:
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s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
373
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 12:48
#8658
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8112
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 16:42
#8659
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Цитата:
Эл-починно:
средняя ЗП

---Так я не претендую на истину - просто в Вики посмотрел
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2183
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 17:03
#8660
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Цитата:
Гога:
Так я не претендую на истину - просто в Вики посмотрел

Взаимно. Просто когда я там был. Случилось так, что я заболел ангиной. Все попытки найти мед помощь, свелись к тому, что или на остров Бора или в Африку. Может у местных и есть свои резервы медикаментов, но видимо, не для туристов. В итоге у немцев из берлина был ибупрофен, вот на нём я последние три дня отпуска и провёл. С тех пор всё необходимое беру своё. Это не Турция или Египет. Не презентую на правду, но всё, что гид рассказывала, вполне в рамки жизни укладывалось. Например стариков там реально мало, но есть, молодёжь, в Европу бежит, и потом от туда помогают родным. Жители верующие (не помню католики или православные), но мужчина может иметь до 5-ти или 6-ти женщин. Потому как мужчин не хватает, в Европу стремятся. Часть сам видел, часть от гида, вообщем на истину тоже не претендую. Нужно самому увидеть. Тем более архипелаг не большой.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29245
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 17:21
#8661
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6ти летняя София.
Убита российскими бандитами..


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2183
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 17:27
#8662
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Педофилия, насилие и убийства: почему в Казахстане опасно быть ребёнкомПочему так
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 21:49
#8663
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Цитата:
Kairat stayer: Пётр первый детей из числа правящего сословия отправлял учиться грамоте в зарубежные страны
петя вообще молодец был. дураков называл дураками и указами запрещал им размножаться. ну этих, которые вообще ничему выучиться не могли.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18118
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 22:06
#8664
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Цитата:
soldat pv:
Луна 25 прилунилась! Не одна кофеварка


Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Об этом в воскресенье, 20 августа, со ссылкой на результаты предварительного анализа сообщили в «Роскосмосе».
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 22:16
#8665
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Цитата:
maxsaf:
и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.

все верно сказано. прилунилась. контакт с поверхностью имеется.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18118
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 22:30
#8666
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Цитата:
Карачун:
все верно сказано. прилунилась. контакт с поверхностью имеется.

А приземлиться тоже можно разбившись о землю? Обычно так говорят в случае более менее удачной посадки.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 22:39
#8667
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Цитата:
maxsaf:
А приземлиться тоже можно разбившись о землю?

разумеется. все прочее только эмоции. :lol:
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