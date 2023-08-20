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≡ У кого будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47382
У кого будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае
Отправлено: 20.08.23 - 21:16
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План работ Костанайской Горэлектросети с 21 по 25 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях будут проводиться в четырех районах областного центра.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
618
Re: У кого будут отключать электроэнергию на следующей неделе в...
Отправлено: 20.08.23 - 21:16
#1
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А где у нас магазин ОкеНан и улица гвардейская???)))
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
107
Re: У кого будут отключать электроэнергию на следующей неделе в...
Отправлено: 20.08.23 - 22:22
#2
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Цитата:
vofkakst:
где у нас магазин

Исправили, спасибо.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1109
У кого будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае
Отправлено: 20.08.23 - 22:28
#3
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редакция, когда платить начнете за корректора?
а то:
"спасибо, исправили"
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