Эл-починно: согласно гиду средняя продолжительность (во всяком случае на острове Saal) 35-ть лет.[/quot---------Показатели здоровья жителей Кабо Верде — выше среднего для африканского континента. Средняя продолжительность жизни — 70 лет.Медицинское обслуживание — удовлетворительное.(Википедия)
Гога: Так я не претендую на истину - просто в Вики посмотрел
Взаимно. Просто когда я там был. Случилось так, что я заболел ангиной. Все попытки найти мед помощь, свелись к тому, что или на остров Бора или в Африку. Может у местных и есть свои резервы медикаментов, но видимо, не для туристов. В итоге у немцев из берлина был ибупрофен, вот на нём я последние три дня отпуска и провёл. С тех пор всё необходимое беру своё. Это не Турция или Египет. Не презентую на правду, но всё, что гид рассказывала, вполне в рамки жизни укладывалось. Например стариков там реально мало, но есть, молодёжь, в Европу бежит, и потом от туда помогают родным. Жители верующие (не помню католики или православные), но мужчина может иметь до 5-ти или 6-ти женщин. Потому как мужчин не хватает, в Европу стремятся. Часть сам видел, часть от гида, вообщем на истину тоже не претендую. Нужно самому увидеть. Тем более архипелаг не большой.
Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Об этом в воскресенье, 20 августа, со ссылкой на результаты предварительного анализа сообщили в «Роскосмосе».
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