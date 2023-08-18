Отправлено: - 15:45

ОГПУ:

Сколько гноя расплодил, вообще Казахстан сильно подводят эти нищие голодранцы дорвавшиеся до власти...

Цитата:Более ста лет тому назад, свергнув царя Николая второго в Российской империи, действительно к власти, в основном пришли голодранцы. Которые строили более 70 лет светлое будущее, с гигантскими целями и программами, к сожалению, так и не построили. В настоящее время, основная масса граждан потомки тех голодранцев. Теперь грамотеи говорят, что во всех бедах виноваты проклятые иностранцы, Запад, Америка и.т.д.Пять лет тому назад отдельным грамотеям отмечал, что на мой взгляд только дедушка Ленин был грамотным, остальные руководители в основном были выходцы из холопов и холуёв, что они могли путного построить. При этом, помогали проклятые для некоторых американцы и немцы. Чтобы не быть голословным, ниже процитирую самого себя:Кайрат стайер: Что не так? Истина и правда дороже, да спасибо им большое, что помогли с начало Царской империи и последующем молодому Советскому государству с индустриализацией и борьбе с голодом. Сталинская индустриализация, в основном была осуществлена, с помощью американских и немецких специалистов. С конце 1920-х до середины 1930-х в СССР на «стройках социализма» трудились десятки тысяч иностранных специалистов. Бюро американца Кана спроектировало почти все советские заводы (571 объект). До сих пор мало кто знает, что подавляющая часть уральских и сибирских городов была спроектирована немецким бюро Эрнста Мая. Немецкий архитектор Рудольф Волтерс в своих книгах описывает, как проходила индустриализация СССР, он приехал в СССР в 1932 году проектировать вокзалы, его германские коллеги придумали города из бараков, отдельные из которых существует до сих пор. При этом Кредиты на индустриализацию также выделяли банки США и Германии. За короткое время группа Мая сделала проекты застройки Магнитогорска, Нижнего Тагила, Щегловска, Кузнецка (Сталинск), Ленинска, Автостроя (Нижний Новгород, с 1932 года - Горький), Прокопьевска, Сталинграда и многих других городов.Подробнее здесь: