НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47380
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 17:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители ОСИ настаивали, что они не надлежащие ответчики. Они объясняли, что шлагбаум купили, установили и содержат участники инициативной группы жильцов. Просили допросить свидетелей, которые бы рассказали о том, как им мешают посторонние машины.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29244
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 20.08.23 - 19:10
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я?За какого депутата?

За квартиросдатчика, у которого есть ключи от шлагбаума и который первый суд выиграл, а вот этот вот проиграл.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29244
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 20.08.23 - 19:15
#61
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Покажи где я обхаял,то что делает народ.

Ты призвал наказать его.
Так офис правильно стоит на фото?
Без входной группы?
Без нарушения скажешь?
Мы ведь на это глаза тоже закрыли изначально, почему он подал в суд из за насосной, которой сам пользуется?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9503
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 20.08.23 - 20:16
#62
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты призвал наказать его.

Я не к чему не призывал,я тебе написал как должно быть по закону,а если вы его не соблюдаете то платите штраф.
Профайл
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS