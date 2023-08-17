Отправлено: - 19:15

Добринцофф:

Покажи где я обхаял,то что делает народ.

Цитата:Ты призвал наказать его.Так офис правильно стоит на фото?Без входной группы?Без нарушения скажешь?Мы ведь на это глаза тоже закрыли изначально, почему он подал в суд из за насосной, которой сам пользуется?