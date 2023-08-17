"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 17:11
Представители ОСИ настаивали, что они не надлежащие ответчики. Они объясняли, что шлагбаум купили, установили и содержат участники инициативной группы жильцов. Просили допросить свидетелей, которые бы рассказали о том, как им мешают посторонние машины. Читать новость
Да и грязь и антисанитарию видео во дворе, что делает нам депутат миллиардер? Но тебе надо обхаять именно то, что делает народ. Конечно, плясать под дудку чиновников вам предпринимателям лучше всего и безопасней. Народ для вас лишь только нажива, деньги и на его сторону никогда не встанете.. Корпоративную этику еще никто не отменял. Власть и бизнес в одном лице..
Вон сахарные заводы, принадлежащие Кулибашеву и Демидову взвыли, мол дайте субсидии. Оба россияне. Оба владеют такими же в России и Киргизии.. А в чем дело? Да вполне законно вышибают с государства миллиарды ойро.. И ведь дадут. Бизнес и власть одно целое..
Эл-починно: Ну так иначе они 30% откатов платить не смогут.
А кому платить, если они и есть власть? Двести ойро в какой нибудь благотворительный фонд Казахстана откупиться, да 100 тысяч ойро в европейские и американские благотворительные фонды, чтоб не трогали их десятки миллиардов ойро. Вот и все прикрытие.. Это бизнес. И власть. Именно так и поступают. Бедные же вокруг по их вине не кончаются, вот и раздают всякие подачки бедным да беспомощным, которым они поспособствовали быть бедными, забирая из кубышек лично миллиарды..
Наши квартиросдатчики, тоже ведь во многих благотворительных фондах учавствуют, а как выступает сам депутат.. Прям самые идеальные люди.. А вот рядом, тех же бедных и беспомощных, пытаются добивать.. Но в СМИ об этом не говорят. Говорят только когда дают.. И не важно, украл ты от государства миллион или у своего двора, не платя за обслуживпние ни копейки, важно что принес хоть какую то подачку хоть кому то..
Расскажи добрый человек, который встал за честь депутата, бизнес имеет право иметь вход с подъезда как показано тут? Это не нарушение?
А ведь именно он подал жалобу на насосную, имеет ключи, с ним нормально общались и вот подал так подал.. Кстати, за ключи от шлагбаума он заплатил 25 тысяч тенге и пошел в налоговую и прокуратуру, заявил, что у него вымогали деньги.. Хотя и клиентов они запускают всех своих, все они пользуются шлагбаумом.. Блин, я сам с ним на субботнике был рядом.. Ну это что то..
День города. Народу тысячи и тысячи, в парке, сити центре, на площади перед акиматом, на Байтурсынова и тд.. У нас вот сейчас такой двор.
Места есть, дети на площадке свободно играют. Поглядите в него, и поглядите во дворы рядом, без шлагбаумов, сравните, и задайтесь вопросом, что все таки лучше для жителей золотого квадрата, жить по законам квартиросдатчиков, сдающих своим многочисленным клиентам своей недвижимости, не живущих ни самих в этих дворах, ни тем более клиенты не живут тут или же жить как сами жители данных районов хотят сами? Как решат сами, а не горстка квартиросдатчиков?
Каков закон, таковы и правила. Закон предусматривает в два раза больше. Но они то не платят вообще.. Там по 32 тенге пару человек платят только. Голосовали в апреле. Народ собрал почти 90 процентов подписей. Потому что бизнес вообще не платит ни копейки и что то требует и судится с нами. 100 тенге вполне прилично. Но сейчас, конечно теперь придется по 120 делать, с момента когда они там председателя то наказали, что он не владеет недвижимостью, а его родители только. С июня точно. Теперь ждем. Нужны суды опять как ни странно. Тем более преценденты уже есть.
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