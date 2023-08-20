Re: Полиция проводит расследование из-за обрушения памятника...

Отправлено: - 17:31

.....давно уже надо было эти памятники снести основателю террористу советского государства и основателю республики.

С 1860‑х годов территория современного Казахстана была разделена между несколькими административными единицами Российской империи. Северо-западные районы входили в состав Тургайской и Уральской областей (образованы в 1868 году), юго-западные – в состав Закаспийской области (1882), северо-восточные – в состав Степного генерал-губернаторства, состоявшего из Семипалатинской (1854) и Акмолинской (1868) областей. В феврале 1917 года власть в Казахстане перешла к областным и уездным комитетам Временного правительства, исполнительным комитетам и комиссариатам в городах и волостях. 20 августа 1920 года на территориях, населенных казахами Среднего и Младшего жузов, была образована автономия, названная Киргизской Автономной Советской Социалистической Республикой. Для удобства управления автономией к ней была временно присоединена часть Оренбургской губернии, а город Оренбург сделался столицей АССР. 6 июля 1925 года Оренбургская губерния была возвращена в подчинение РСФСР, а столица Казахстана была перенесена в город Кызыл-Орда. В 1927 году столица была перенесена в город Алма-Ату.