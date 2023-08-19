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В АрселорМиттал Темиртау назвали имена троих погибших шахтёров. С их родственниками встретился премьер-министр Смаилов
В АрселорМиттал Темиртау назвали имена троих погибших шахтёров. С их родственниками встретился премьер-министр Смаилов
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В АрселорМиттал Темиртау назвали имена троих погибших шахтёров. С их родственниками встретился премьер-министр Смаилов
Отправлено: 19.08.23 - 19:43
17 августа в 10:05 в шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты.Из 227 человек, находившихся в шахте в момент пожара, на поверхность вывели живыми 222 шахтёра. Пять человек остались под землёй. Позже троих из них спасатели нашли погибшими.
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Re: В АрселорМиттал Темиртау назвали имена троих погибших...
Отправлено: 19.08.23 - 19:43
Лакшми Нивас Миттал (англ. Lakshmi Niwas Mittal; род. 15 июня 1950[1][2][…], Раджгарх[d], Раджастхан) — индийский бизнесмен, основатель и владелец крупнейшей металлургической группы мира Mittal Steel Company N.V., совладелец крупнейшей в мире металлургической компании Arcelor Mittal. В 2008 году согласно рейтингу журнала «Форбс» владел четвёртым по величине состоянием в мире (45 миллиардов долларов США). В 2009 году, по данным журнала «Форбс», его состояние уменьшилось до 19,3 миллиарда д
долларов[4].Начинал свой бизнес в Индонезии. Более чем за 30 лет своего развития его компания Ispat International появилась практически во всех регионах мира. Исключение составила Индия, в которой отец Миттала начинал свой бизнес, но продал его из-за проблем с правительством. Всегда и везде его стальная империя увеличивалась за счет агрессивного поглощения предприятий: в Мексике, Канаде, Германии, Казахстане и других странах. В 1997 году он зарегистрировал компанию LNM (Lakshmi Narendra Mittal), передав туда контрольные пакеты активов Ispat. В 2003 году Ispat и LNM были объединены в Mittal Steel Group, причем управляющая компания, Mittal Steel S.A., оказалась зарегистрирована в Нидерландах, а головной офис перемещен из Индонезии в Лондон. Владеет роскошным особняком в Лондоне, включающим в себя 12 спальных комнат. Женат. Воспитывает двух детей — сына по имени Адитья (Aditya) и дочь по имени Ваниша (Vanisha)[4].АрселорМиттал ТемиртауОсновная статья: АрселорМиттал Темиртау АО «Испат Кармет» образовано в середине 1990-х покупкой на закрытом тендере по приватизации компанией Ispat International (англ.)рус. Карагандинского металлургического комбината. Кроме того, компания приобрела в Казахстане электростанции, шахты, рудники и прочие предприятия. В декабре 2004 года АО «Испат Кармет» перерегистрировано в АО «Миттал Стил Темиртау», а с 6 сентября 2007 года в АО «АрселорМиттал Темиртау»[5]. АрселорМиттал Кривой РогОсновная статья: АрселорМиттал Кривой Рог ArcelorMittal приватизировал металлургический комбинат «Криворожсталь» (Кривой Рог) за 4,8 млрд долларов. Реприватизация Криворожстали на данный момент[когда?] оспаривается в Европейском суде по правам человека.
долларов[4].Начинал свой бизнес в Индонезии. Более чем за 30 лет своего развития его компания Ispat International появилась практически во всех регионах мира. Исключение составила Индия, в которой отец Миттала начинал свой бизнес, но продал его из-за проблем с правительством. Всегда и везде его стальная империя увеличивалась за счет агрессивного поглощения предприятий: в Мексике, Канаде, Германии, Казахстане и других странах. В 1997 году он зарегистрировал компанию LNM (Lakshmi Narendra Mittal), передав туда контрольные пакеты активов Ispat. В 2003 году Ispat и LNM были объединены в Mittal Steel Group, причем управляющая компания, Mittal Steel S.A., оказалась зарегистрирована в Нидерландах, а головной офис перемещен из Индонезии в Лондон. Владеет роскошным особняком в Лондоне, включающим в себя 12 спальных комнат. Женат. Воспитывает двух детей — сына по имени Адитья (Aditya) и дочь по имени Ваниша (Vanisha)[4].АрселорМиттал ТемиртауОсновная статья: АрселорМиттал Темиртау АО «Испат Кармет» образовано в середине 1990-х покупкой на закрытом тендере по приватизации компанией Ispat International (англ.)рус. Карагандинского металлургического комбината. Кроме того, компания приобрела в Казахстане электростанции, шахты, рудники и прочие предприятия. В декабре 2004 года АО «Испат Кармет» перерегистрировано в АО «Миттал Стил Темиртау», а с 6 сентября 2007 года в АО «АрселорМиттал Темиртау»[5]. АрселорМиттал Кривой РогОсновная статья: АрселорМиттал Кривой Рог ArcelorMittal приватизировал металлургический комбинат «Криворожсталь» (Кривой Рог) за 4,8 млрд долларов. Реприватизация Криворожстали на данный момент[когда?] оспаривается в Европейском суде по правам человека.
Re: В АрселорМиттал Темиртау назвали имена троих погибших...
Отправлено: 19.08.23 - 20:00
у товарища такое состояние если можно назвать его товарищем,видимо средств и немного ещё чего то не хватает у него чтоб организовать безопасность труда рабочих.Да и размышлять не стоит мы для мира капитала рабы.Идёт планомерная выкачка ресурсов из страны у нас вся таблица Менделеева а у них на западе технологии,только почему то технологии и ресурсы не в равностно стоят.
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Re: В АрселорМиттал Темиртау назвали имена троих погибших...
Отправлено: 20.08.23 - 01:00
Тело четвертого шахтера нашли в шахте «Казахстанская», сообщает «Казинформ». «Найдено тело четвертого погибшего шахтера – Халикова Артура Ринатовича, 1994 г.р., электрослесаря 4 разряда, стаж 10 лет.
Re: В АрселорМиттал Темиртау назвали имена троих погибших...
Отправлено: 20.08.23 - 17:44
1. Стешин Денис Геннадьевич, 1978 года рождения, проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год.2. Халиков Артур Ринатович, 1994 года рождения, электрослесарь подземный 4 разряда, стаж 10 лет.3. Бургун Виктор Сергеевич, 1966 года рождения, электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет.4. Слюньков Виталий Владимирович, 1965 года рождения, электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет.5. Старовойт Илья Александрович, 1996 года рождения, электрослесарь подземный 3 разряда, стаж 4 года.
A
(Полноправные пользователи)
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В АрселорМиттал Темиртау назвали имена троих погибших шахтёров. С их родственниками встретился премьер-министр Смаилов
Отправлено: 20.08.23 - 17:49
Наверное: траур объявят по стране.
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