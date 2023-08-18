Требовал 40 000$ - На предварительном слушании по делу экс-председателя судебной коллегии Дарбаева всплыли имена двух...
Отправлено: 18.08.23 - 12:39
Предварительное слушание по уголовному делу бывшего председателя судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда 42-летнего Аскара ДАРБАЕВА прошло 17 августа. Читать новость>>
Ничего не понял кто с кого что требовал, пять раз перечитал, короче ясно одно, так или иначе рыть будут по всем ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ, везде вор на воре, просто психология человека такая что каждый думает - "ЭТО" может случится с кем угодно только не со мной, пески Дубая не спасут, позорище наше, горе луковое
И эти люди творят ПРАВОСУДИЕ !! Ещё и клятву давали, держа руку на Конституции!! Действительно: - ВОР на ВОР-е. И что за бизнес у этого Корнеева - если ТАКИЕ многомиллионные откаты, то его прибыль явно ЗАШКАЛИВАЕТ.
председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин и что именно он требовал с Корнеева за положительное решение по одному из его дел 100 000$. И с таким предложением отправил к Корнееву своего подчиненного судью Игоря Дудина, который позже организовал встречу Смолина и Корнеева. Встреча проходила в автомобиле Mitsubishi Outlander, принадлежащей Дудину, и в его присутствии. Смолин, якобы, напрямую сказал Корнееву, что намеренно создает препятствия по его тяжбам, а если он хочет, чтобы дела решались положительно, то Корнеев должен передать ему 50 000$.
Их самих всех судить и на колыму, уверен что руководство соседней страны примет с радостью им как раз сейчас рабочие руки нужны, сколько сотрудников этот персонаж назначил пока был на должностях? Сколько гноя расплодил, вообще Казахстан сильно подводят эти нищие голодранцы дорвавшиеся до власти, погон, "лишь бы не было войны" такой мир никому не нужен, когда главные бандиты носят погоны
ОГПУ: Сколько гноя расплодил, вообще Казахстан сильно подводят эти нищие голодранцы дорвавшиеся до власти...
Более ста лет тому назад, свергнув царя Николая второго в Российской империи, действительно к власти, в основном пришли голодранцы. Которые строили более 70 лет светлое будущее, с гигантскими целями и программами, к сожалению, так и не построили. В настоящее время, основная масса граждан потомки тех голодранцев. Теперь грамотеи говорят, что во всех бедах виноваты проклятые иностранцы, Запад, Америка и.т.д.
Пять лет тому назад отдельным грамотеям отмечал, что на мой взгляд только дедушка Ленин был грамотным, остальные руководители в основном были выходцы из холопов и холуёв, что они могли путного построить. При этом, помогали проклятые для некоторых американцы и немцы. Чтобы не быть голословным, ниже процитирую самого себя:
Кайрат стайер: Что не так? Истина и правда дороже, да спасибо им большое, что помогли с начало Царской империи и последующем молодому Советскому государству с индустриализацией и борьбе с голодом. Сталинская индустриализация, в основном была осуществлена, с помощью американских и немецких специалистов. С конце 1920-х до середины 1930-х в СССР на «стройках социализма» трудились десятки тысяч иностранных специалистов. Бюро американца Кана спроектировало почти все советские заводы (571 объект). До сих пор мало кто знает, что подавляющая часть уральских и сибирских городов была спроектирована немецким бюро Эрнста Мая. Немецкий архитектор Рудольф Волтерс в своих книгах описывает, как проходила индустриализация СССР, он приехал в СССР в 1932 году проектировать вокзалы, его германские коллеги придумали города из бараков, отдельные из которых существует до сих пор. При этом Кредиты на индустриализацию также выделяли банки США и Германии. За короткое время группа Мая сделала проекты застройки Магнитогорска, Нижнего Тагила, Щегловска, Кузнецка (Сталинск), Ленинска, Автостроя (Нижний Новгород, с 1932 года - Горький), Прокопьевска, Сталинграда и многих других городов.
Ути пуси, а сколько народу поднялось, благодаря возможности. Я понимаю в сознании сегодняшних жителей земли (не во всех, но во многих) и сегодня сидят понятия холуи и холопы, потому как из самих так ничего и не вышло. А так то во все времена была возможность роста, тот же Менделеев. В казастане просто всё на корню давят, впрочем как и в Египте. Где люди со средней ЗП в 100-200 долларов в месяц, мне массаж предлагают по европейской цене, не имея образования. Раз было согласился, чуть плечо не вывернули. А за откаты и взятки. нужно однозначно наказывать, и жестоко.
Эл-починно: за откаты и взятки. нужно однозначно наказывать,
Вопрос, только: - кто их будет наказывать ?? Вы же читали в соседней ветке про судей. И полицейские, и прокуроры и финполовцы - далеко от этих судей не ушли; они тоже живут в Казахстане. И это только про тех- кто попались; а сколько НЕ ПОПАЛИСЬ?? Поголовная коррупция!! Тем более, сам Токаев сказал, примерно так: - если гос.чиновник попался на взятке, но осознал свой поступок, то его надо: "...понять и простить...", а то работать будет некому; гос.аппарат, видите ли парализуется. Своего рода: - индульгенция от взятки.
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