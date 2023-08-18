Требовал 40 000$ - На предварительном слушании по делу экс-председателя судебной коллегии Дарбаева всплыли имена двух...
Отправлено: 18.08.23 - 12:39
Предварительное слушание по уголовному делу бывшего председателя судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда 42-летнего Аскара ДАРБАЕВА прошло 17 августа. Читать новость>>
Ничего не понял кто с кого что требовал, пять раз перечитал, короче ясно одно, так или иначе рыть будут по всем ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ, везде вор на воре, просто психология человека такая что каждый думает - "ЭТО" может случится с кем угодно только не со мной, пески Дубая не спасут, позорище наше, горе луковое
И эти люди творят ПРАВОСУДИЕ !! Ещё и клятву давали, держа руку на Конституции!! Действительно: - ВОР на ВОР-е. И что за бизнес у этого Корнеева - если ТАКИЕ многомиллионные откаты, то его прибыль явно ЗАШКАЛИВАЕТ.
председатель Костанайского областного суда Анатолий Смолин и что именно он требовал с Корнеева за положительное решение по одному из его дел 100 000$. И с таким предложением отправил к Корнееву своего подчиненного судью Игоря Дудина, который позже организовал встречу Смолина и Корнеева. Встреча проходила в автомобиле Mitsubishi Outlander, принадлежащей Дудину, и в его присутствии. Смолин, якобы, напрямую сказал Корнееву, что намеренно создает препятствия по его тяжбам, а если он хочет, чтобы дела решались положительно, то Корнеев должен передать ему 50 000$.
Их самих всех судить и на колыму, уверен что руководство соседней страны примет с радостью им как раз сейчас рабочие руки нужны, сколько сотрудников этот персонаж назначил пока был на должностях? Сколько гноя расплодил, вообще Казахстан сильно подводят эти нищие голодранцы дорвавшиеся до власти, погон, "лишь бы не было войны" такой мир никому не нужен, когда главные бандиты носят погоны
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