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Карачун:

как так? вы ж сами говорили что там население имеется, значит как минимум родились.

Карачун:

а со здоровьем вы опять за своё? здоровье определяется не отсутствием заболевания, а способностью с ним справиться внутренними силами организма, или с ним жить и оставлять потомство.

Цитата:Те что живы, конечно родились. Но и рождаемость мёртвых детей влияет на среднюю продолжительность жизни. Вам то это должно быт известно, вместо того что бы ёрничать.Цитата:За какое своё? Как вы предлагаете справится с приступом апендицита? Да тот же зуб, который загнил и болит? Создаётся ощущение. Что вы просто в жизни ничего не видели, и пока везёт, что здоровы и ничего не болит. Но и глумится над проблемами других - грешно.