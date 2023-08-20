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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:05
Цитата:
как так? вы ж сами говорили что там население имеется, значит как минимум родились. а со здоровьем вы опять за своё? здоровье определяется не отсутствием заболевания, а способностью с ним справиться внутренними силами организма, или с ним жить и оставлять потомство.
Эл-починно:
при условии, что они здоровые и здоровыми родились, да и родились ли вообще?
при условии, что они здоровые и здоровыми родились, да и родились ли вообще?
как так? вы ж сами говорили что там население имеется, значит как минимум родились. а со здоровьем вы опять за своё? здоровье определяется не отсутствием заболевания, а способностью с ним справиться внутренними силами организма, или с ним жить и оставлять потомство.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:12
Цитата:
Те что живы, конечно родились. Но и рождаемость мёртвых детей влияет на среднюю продолжительность жизни. Вам то это должно быт известно, вместо того что бы ёрничать.
Цитата:
За какое своё? Как вы предлагаете справится с приступом апендицита? Да тот же зуб, который загнил и болит? Создаётся ощущение. Что вы просто в жизни ничего не видели, и пока везёт, что здоровы и ничего не болит. Но и глумится над проблемами других - грешно.
Карачун:
как так? вы ж сами говорили что там население имеется, значит как минимум родились.
как так? вы ж сами говорили что там население имеется, значит как минимум родились.
Те что живы, конечно родились. Но и рождаемость мёртвых детей влияет на среднюю продолжительность жизни. Вам то это должно быт известно, вместо того что бы ёрничать.
Цитата:
Карачун:
а со здоровьем вы опять за своё? здоровье определяется не отсутствием заболевания, а способностью с ним справиться внутренними силами организма, или с ним жить и оставлять потомство.
а со здоровьем вы опять за своё? здоровье определяется не отсутствием заболевания, а способностью с ним справиться внутренними силами организма, или с ним жить и оставлять потомство.
За какое своё? Как вы предлагаете справится с приступом апендицита? Да тот же зуб, который загнил и болит? Создаётся ощущение. Что вы просто в жизни ничего не видели, и пока везёт, что здоровы и ничего не болит. Но и глумится над проблемами других - грешно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:13
Цитата:
ну так и болячки болячкам рознь представьте чуму сейчас. если тогда это было 30 процентов европы, то сколько это будет сейчас от всего земного шара? а в войнах умирают много только в масштабах участвующих стран. в масштабе планеты там вообще мизер.
Эл-починно:
ну так и болячки болячкам рознь представьте чуму сейчас. если тогда это было 30 процентов европы, то сколько это будет сейчас от всего земного шара? а в войнах умирают много только в масштабах участвующих стран. в масштабе планеты там вообще мизер.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:13
Цитата:
Та мы же чисто ради науки
Эл-починно:
Но и глумится над проблемами других - грешно.
Но и глумится над проблемами других - грешно.
Та мы же чисто ради науки
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:16
Цитата:
Так и есть. Сколько людей погибло в конфликте между Россией и Украиной? 300 тыщ есть? А тот же ковид унес официально 7 млн. А неофициально в 3 раза больше. Но вас второе вообще не парит, а первое вы очень близко воспринимаете.
Карачун:
а в войнах умирают много только в масштабах участвующих стран. в масштабе планеты там вообще мизер.
а в войнах умирают много только в масштабах участвующих стран. в масштабе планеты там вообще мизер.
Так и есть. Сколько людей погибло в конфликте между Россией и Украиной? 300 тыщ есть? А тот же ковид унес официально 7 млн. А неофициально в 3 раза больше. Но вас второе вообще не парит, а первое вы очень близко воспринимаете.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:18
Цитата:
У кого что болит !
maxsaf:
Но вас второе вообще не парит, а первое вы очень близко воспринимаете.
Но вас второе вообще не парит, а первое вы очень близко воспринимаете.
У кого что болит !
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:25
Цитата:
да бросьте. я ж атеист.
а если серьёзно, то сколько я вижу как люди делают глупости сказывающихся и на их здоровье и непосредственно самочувствии при имеющемся здоровье - да, мне их нисколько не жаль. если хотите то возьмите в пример ту же горячую воду. помимо комфорта, она ещё и способствует поддержанию здоровья и даже скорее в первую очередь это, а потом уже комфорт. и между тем её у нас всё ещё отключают, тогда как телефоны с телевизорами есть у всех, почти. а сколько люди жрут без меры и при этом ноют о проблемах связанных...с тем что они жрут без меры - это вообще закуривай.
Эл-починно:
грешно
грешно
да бросьте. я ж атеист.
а если серьёзно, то сколько я вижу как люди делают глупости сказывающихся и на их здоровье и непосредственно самочувствии при имеющемся здоровье - да, мне их нисколько не жаль. если хотите то возьмите в пример ту же горячую воду. помимо комфорта, она ещё и способствует поддержанию здоровья и даже скорее в первую очередь это, а потом уже комфорт. и между тем её у нас всё ещё отключают, тогда как телефоны с телевизорами есть у всех, почти. а сколько люди жрут без меры и при этом ноют о проблемах связанных...с тем что они жрут без меры - это вообще закуривай.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:33
Цитата:
блин сейчас могу сильно ошибаться. по-моему шахтеры аммонит для этих целей пользовали. не в смысле запихивали себе шашку в рот и поджигали запал, а в смысле кусочек в дырку в зубе запихивали. вроде как и болеть переставал и заодно сгнивал быстрее.
Эл-починно:
Да тот же зуб, который загнил и болит?
Да тот же зуб, который загнил и болит?
блин сейчас могу сильно ошибаться. по-моему шахтеры аммонит для этих целей пользовали. не в смысле запихивали себе шашку в рот и поджигали запал, а в смысле кусочек в дырку в зубе запихивали. вроде как и болеть переставал и заодно сгнивал быстрее.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:39
Цитата:
Да я как бы тоже
А курит во второй раз бросил, 10-ть лет курил - 10-лет не курил и по новой, после следующих 10-ти лет курения уже третий месяц как не курю. Да согласен, вредность и прочее. Но и жизненный фактор важен. Как говорил один юморист, не помню точно кто - " есть две свободы - первая, это когда ты делаешь всё, что хочешь. А вторая - это полная свобода, это когда ты не делаешь того, что должен.
Карачун:
да бросьте. я ж атеист.
да бросьте. я ж атеист.
Да я как бы тоже
А курит во второй раз бросил, 10-ть лет курил - 10-лет не курил и по новой, после следующих 10-ти лет курения уже третий месяц как не курю. Да согласен, вредность и прочее. Но и жизненный фактор важен. Как говорил один юморист, не помню точно кто - " есть две свободы - первая, это когда ты делаешь всё, что хочешь. А вторая - это полная свобода, это когда ты не делаешь того, что должен.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:40
Цитата:
Я такое про кусочек сала слыхал
Карачун:
кусочек в дырку в зубе запихивали. вроде как и болеть переставал
кусочек в дырку в зубе запихивали. вроде как и болеть переставал
Я такое про кусочек сала слыхал
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:41
Цитата:
Эх, нам бы верующих в беседу
Эл-починно:
Да я как бы тоже
Да я как бы тоже
Эх, нам бы верующих в беседу
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:43
Цитата:
Цитата:
Не пилюлька была, только не помню как называлась, но на пол дня было спокойно. Поход к стоматологу не отменяло.
ПС - Новокаин вроде
[Исправлено: Эл-починно, 20.08.2023 - 00:49]
Карачун:
по-моему шахтеры аммонит для этих целей пользовали
по-моему шахтеры аммонит для этих целей пользовали
Цитата:
maxsaf:
Я такое про кусочек сала слыхал
Я такое про кусочек сала слыхал
Не пилюлька была, только не помню как называлась, но на пол дня было спокойно. Поход к стоматологу не отменяло.
ПС - Новокаин вроде
[Исправлено: Эл-починно, 20.08.2023 - 00:49]
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