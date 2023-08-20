НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 577 из 577«1...575576577
Ответить Новый топик
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:05
#8641
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
при условии, что они здоровые и здоровыми родились, да и родились ли вообще?

как так? вы ж сами говорили что там население имеется, значит как минимум родились. а со здоровьем вы опять за своё? здоровье определяется не отсутствием заболевания, а способностью с ним справиться внутренними силами организма, или с ним жить и оставлять потомство.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2179
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:12
#8642
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
как так? вы ж сами говорили что там население имеется, значит как минимум родились.

Те что живы, конечно родились. Но и рождаемость мёртвых детей влияет на среднюю продолжительность жизни. Вам то это должно быт известно, вместо того что бы ёрничать.
Цитата:
Карачун:
а со здоровьем вы опять за своё? здоровье определяется не отсутствием заболевания, а способностью с ним справиться внутренними силами организма, или с ним жить и оставлять потомство.

За какое своё? Как вы предлагаете справится с приступом апендицита? Да тот же зуб, который загнил и болит? Создаётся ощущение. Что вы просто в жизни ничего не видели, и пока везёт, что здоровы и ничего не болит. Но и глумится над проблемами других - грешно.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:13
#8643
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:

ну так и болячки болячкам рознь представьте чуму сейчас. если тогда это было 30 процентов европы, то сколько это будет сейчас от всего земного шара? а в войнах умирают много только в масштабах участвующих стран. в масштабе планеты там вообще мизер.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:13
#8644
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Но и глумится над проблемами других - грешно.

Та мы же чисто ради науки :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:16
#8645
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
а в войнах умирают много только в масштабах участвующих стран. в масштабе планеты там вообще мизер.

Так и есть. Сколько людей погибло в конфликте между Россией и Украиной? 300 тыщ есть? А тот же ковид унес официально 7 млн. А неофициально в 3 раза больше. Но вас второе вообще не парит, а первое вы очень близко воспринимаете.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2179
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:18
#8646
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но вас второе вообще не парит, а первое вы очень близко воспринимаете.

У кого что болит ! :-P :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:25
#8647
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
грешно

да бросьте. я ж атеист. :-)
а если серьёзно, то сколько я вижу как люди делают глупости сказывающихся и на их здоровье и непосредственно самочувствии при имеющемся здоровье - да, мне их нисколько не жаль. если хотите то возьмите в пример ту же горячую воду. помимо комфорта, она ещё и способствует поддержанию здоровья и даже скорее в первую очередь это, а потом уже комфорт. и между тем её у нас всё ещё отключают, тогда как телефоны с телевизорами есть у всех, почти. а сколько люди жрут без меры и при этом ноют о проблемах связанных...с тем что они жрут без меры - это вообще закуривай.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:33
#8648
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Да тот же зуб, который загнил и болит?

блин сейчас могу сильно ошибаться. по-моему шахтеры аммонит для этих целей пользовали. не в смысле запихивали себе шашку в рот и поджигали запал, а в смысле кусочек в дырку в зубе запихивали. вроде как и болеть переставал и заодно сгнивал быстрее. :-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2179
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:39
#8649
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
да бросьте. я ж атеист.

Да я как бы тоже ;-)
А курит во второй раз бросил, 10-ть лет курил - 10-лет не курил и по новой, после следующих 10-ти лет курения уже третий месяц как не курю. Да согласен, вредность и прочее. Но и жизненный фактор важен. Как говорил один юморист, не помню точно кто - " есть две свободы - первая, это когда ты делаешь всё, что хочешь. А вторая - это полная свобода, это когда ты не делаешь того, что должен. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:40
#8650
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
кусочек в дырку в зубе запихивали. вроде как и болеть переставал

Я такое про кусочек сала слыхал
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18114
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:41
#8651
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Да я как бы тоже

Эх, нам бы верующих в беседу :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2179
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.08.23 - 00:43
#8652
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
по-моему шахтеры аммонит для этих целей пользовали

Цитата:
maxsaf:
Я такое про кусочек сала слыхал

Не пилюлька была, только не помню как называлась, но на пол дня было спокойно. Поход к стоматологу не отменяло. :lol:
ПС - Новокаин вроде

[Исправлено: Эл-починно, 20.08.2023 - 00:49]
Профайл
Страница 577 из 577«1...575576577
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS