Отправлено: - 23:55

Сегодня поздно.Пошли пока послушать Акима, как Амирка со двора пропал.Пропал и все..Сказал во дворе будет и все..Блин, я за этот час, когда мы всем двором бегали по всему парку и площади, наверно поседел сильно.Начинало же темнеть, люди прибывали больше и больше..В голове крутились всякие педофилы и уже до крайности доходить начинало..Глушилки глушат связь еще.И тут его нашли..Спасибо всем, блин, до сих пор отойти не могу..