НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 996 из 997«1...994995996997»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2493
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.23 - 13:36
#14926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Пока с России не турнули..

Так эти Томча и Танир тоже в России более популярны чем в Казахстане. Может просто гражданство России принял, а может и нет
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.08.23 - 23:55
#14927
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня поздно.
Пошли пока послушать Акима, как Амирка со двора пропал.
Пропал и все..
Сказал во дворе будет и все..
Блин, я за этот час, когда мы всем двором бегали по всему парку и площади, наверно поседел сильно.
Начинало же темнеть, люди прибывали больше и больше..
В голове крутились всякие педофилы и уже до крайности доходить начинало..
Глушилки глушат связь еще.
И тут его нашли..



Спасибо всем, блин, до сих пор отойти не могу..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:16
#14928
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то еще

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:16
#14929
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подготовка к салюту

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:17
#14930
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм, фонтан сделали еще один

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:20
#14931
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, на КСК прошел ливень, тут ничего..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:21
#14932
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и вся юрта..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:25
#14933
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это пока немного успокоились, пошли к пол 11го, выпив немного пива

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:26
#14934
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:27
#14935
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:28
#14936
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ноги шире

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:29
#14937
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руки выше..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:33
#14938
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш потеряшка уснул

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:42
#14939
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лейла


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.08.23 - 00:47
#14940
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и салют, начало

Профайл
Страница 996 из 997«1...994995996997»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS