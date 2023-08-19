Даты подачи горячей воды костанайцам назвали в "КТЭК"
Отправлено: 19.08.23 - 15:34
Долгожданная вода в домах горожан появится в течение двух дней в зависимости от района. Напомним, опрессовка в нескольких районах города должна была завершиться 17 августа, но воды потребители так и не дождались. Причиной стали долги теплокомпании за газ. Читать новость
NG.kz: Даты подачи горячей воды костанайцам назвали в "КТЭК"
А зачем вообще отключают, как мыться? Кто платит тот и заказывает музыку, так вроде. У нас вот ни электроэнергию. ни холодную, ни горячую воду не отключают, как таг? В Астане наверное тоже не отключают. А зачем или почему в Костанае отключают?
Долгожданная? Не, ну я может тоже и жду, но только из за напора. Он меньше с одной холодной. А так все нормуль. Создается впечатление, что люди только и делают, что Ждут зачем то воду, хотя она есть у них в бойлере..
А фонтаны для чего пешеходные сделали? У нас народ туда с полотенцами и сменным бельём ходит.
Цитата:
Эл-починно: А зачем вообще отключают
В ЗТБ отродясь не было центральной горячей воды,при этом у всех она есть круглый год. У меня допустим вода греется котлом отопления,после этого она уже горячая попадает в Аристон и там как в термосе стоит готовая к употреблению.Аристон конечно же тоже включен в розетку,но работает на минимуме так как вода в него попадает уже горячая.
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