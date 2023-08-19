Re: В АрселорМиттал Темиртау назвали имена троих погибших...

Отправлено: - 19:43

Лакшми Нивас Миттал (англ. Lakshmi Niwas Mittal; род. 15 июня 1950[1][2][…], Раджгарх[d], Раджастхан) — индийский бизнесмен, основатель и владелец крупнейшей металлургической группы мира Mittal Steel Company N.V., совладелец крупнейшей в мире металлургической компании Arcelor Mittal. В 2008 году согласно рейтингу журнала «Форбс» владел четвёртым по величине состоянием в мире (45 миллиардов долларов США). В 2009 году, по данным журнала «Форбс», его состояние уменьшилось до 19,3 миллиарда д

долларов[4].Начинал свой бизнес в Индонезии. Более чем за 30 лет своего развития его компания Ispat International появилась практически во всех регионах мира. Исключение составила Индия, в которой отец Миттала начинал свой бизнес, но продал его из-за проблем с правительством. Всегда и везде его стальная империя увеличивалась за счет агрессивного поглощения предприятий: в Мексике, Канаде, Германии, Казахстане и других странах. В 1997 году он зарегистрировал компанию LNM (Lakshmi Narendra Mittal), передав туда контрольные пакеты активов Ispat. В 2003 году Ispat и LNM были объединены в Mittal Steel Group, причем управляющая компания, Mittal Steel S.A., оказалась зарегистрирована в Нидерландах, а головной офис перемещен из Индонезии в Лондон. Владеет роскошным особняком в Лондоне, включающим в себя 12 спальных комнат. Женат. Воспитывает двух детей — сына по имени Адитья (Aditya) и дочь по имени Ваниша (Vanisha)[4].АрселорМиттал ТемиртауОсновная статья: АрселорМиттал Темиртау АО «Испат Кармет» образовано в середине 1990-х покупкой на закрытом тендере по приватизации компанией Ispat International (англ.)рус. Карагандинского металлургического комбината. Кроме того, компания приобрела в Казахстане электростанции, шахты, рудники и прочие предприятия. В декабре 2004 года АО «Испат Кармет» перерегистрировано в АО «Миттал Стил Темиртау», а с 6 сентября 2007 года в АО «АрселорМиттал Темиртау»[5]. АрселорМиттал Кривой РогОсновная статья: АрселорМиттал Кривой Рог ArcelorMittal приватизировал металлургический комбинат «Криворожсталь» (Кривой Рог) за 4,8 млрд долларов. Реприватизация Криворожстали на данный момент[когда?] оспаривается в Европейском суде по правам человека.