Отправлено: - 17:18

111:

Хм.. У тебя на Родине в Германии не знают, что такое нагреватель воды?

Цитата:Знают конечно, у кого он есть, у тез нет центрального водоснабжения горячей водой. У меня его нет. Потому что весь год от центрального водоснабжения вода подаётся и не отключается.