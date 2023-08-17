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≡ "Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47376
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 17:11
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Представители ОСИ настаивали, что они не надлежащие ответчики. Они объясняли, что шлагбаум купили, установили и содержат участники инициативной группы жильцов. Просили допросить свидетелей, которые бы рассказали о том, как им мешают посторонние машины.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29216
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 12:26
#45
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А почему не борщ?

Не знаю, беш все любят больше..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29216
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 12:39
#46
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Цитата:
Добринцофф:

Да и грязь и антисанитарию видео во дворе, что делает нам депутат миллиардер?
Но тебе надо обхаять именно то, что делает народ.
Конечно, плясать под дудку чиновников вам предпринимателям лучше всего и безопасней.
Народ для вас лишь только нажива, деньги и на его сторону никогда не встанете..
Корпоративную этику еще никто не отменял.
Власть и бизнес в одном лице..

[Исправлено: 111, 19.08.2023 - 12:43]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29216
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 12:47
#47
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Вон сахарные заводы, принадлежащие Кулибашеву и Демидову взвыли, мол дайте субсидии.
Оба россияне.
Оба владеют такими же в России и Киргизии..
А в чем дело?
Да вполне законно вышибают с государства миллиарды ойро..
И ведь дадут.
Бизнес и власть одно целое..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2167
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 12:55
#48
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Цитата:
111:
Да вполне законно вышибают с государства миллиарды ойро..

Ну так иначе они 30% откатов платить не смогут. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29216
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 13:00
#49
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Цитата:
Эл-починно:
Ну так иначе они 30% откатов платить не смогут.

А кому платить, если они и есть власть?
Двести ойро в какой нибудь благотворительный фонд Казахстана откупиться, да 100 тысяч ойро в европейские и американские благотворительные фонды, чтоб не трогали их десятки миллиардов ойро.
Вот и все прикрытие..
Это бизнес.
И власть.
Именно так и поступают.
Бедные же вокруг по их вине не кончаются, вот и раздают всякие подачки бедным да беспомощным, которым они поспособствовали быть бедными, забирая из кубышек лично миллиарды..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29216
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 13:05
#50
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Наши квартиросдатчики, тоже ведь во многих благотворительных фондах учавствуют, а как выступает сам депутат..
Прям самые идеальные люди..
А вот рядом, тех же бедных и беспомощных, пытаются добивать..
Но в СМИ об этом не говорят.
Говорят только когда дают..
И не важно, украл ты от государства миллион или у своего двора, не платя за обслуживпние ни копейки, важно что принес хоть какую то подачку хоть кому то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29216
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 13:36
#51
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Цитата:
Добринцофф:

Расскажи добрый человек, который встал за честь депутата, бизнес имеет право иметь вход с подъезда как показано тут?
Это не нарушение?



А ведь именно он подал жалобу на насосную, имеет ключи, с ним нормально общались и вот подал так подал..
Кстати, за ключи от шлагбаума он заплатил 25 тысяч тенге и пошел в налоговую и прокуратуру, заявил, что у него вымогали деньги..
Хотя и клиентов они запускают всех своих, все они пользуются шлагбаумом..
Блин, я сам с ним на субботнике был рядом..
Ну это что то..

[Исправлено: 111, 19.08.2023 - 13:41]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29216
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 13:48
#52
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Бизнесу, народ проголосовал, чтоб платили 120, на суды то не хватает, хотели договориться по 100, нет, они хотят платить по 32! тенге!
То есть меньше чем бабушка по 60!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29216
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 13:50
#53
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Вот моя в Тик-Токе уже увидела



Как они заезжают без ключей то?
По воздуху?

[Исправлено: 111, 19.08.2023 - 13:51]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29216
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 16:12
#54
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День города.
Народу тысячи и тысячи, в парке, сити центре, на площади перед акиматом, на Байтурсынова и тд..
У нас вот сейчас такой двор.



Места есть, дети на площадке свободно играют.
Поглядите в него, и поглядите во дворы рядом, без шлагбаумов, сравните, и задайтесь вопросом, что все таки лучше для жителей золотого квадрата, жить по законам квартиросдатчиков, сдающих своим многочисленным клиентам своей недвижимости, не живущих ни самих в этих дворах, ни тем более клиенты не живут тут или же жить как сами жители данных районов хотят сами?
Как решат сами, а не горстка квартиросдатчиков?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29216
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 16:16
#55
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Вот даже время

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