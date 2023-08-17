Отправлено: - 16:12

День города.Народу тысячи и тысячи, в парке, сити центре, на площади перед акиматом, на Байтурсынова и тд..У нас вот сейчас такой двор.Места есть, дети на площадке свободно играют.Поглядите в него, и поглядите во дворы рядом, без шлагбаумов, сравните, и задайтесь вопросом, что все таки лучше для жителей золотого квадрата, жить по законам квартиросдатчиков, сдающих своим многочисленным клиентам своей недвижимости, не живущих ни самих в этих дворах, ни тем более клиенты не живут тут или же жить как сами жители данных районов хотят сами?Как решат сами, а не горстка квартиросдатчиков?