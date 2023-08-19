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≡ Даты подачи горячей воды костанайцам назвали в "КТЭК"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47376
Даты подачи горячей воды костанайцам назвали в "КТЭК"
Отправлено: 19.08.23 - 15:34
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Долгожданная вода в домах горожан появится в течение двух дней в зависимости от района. Напомним, опрессовка в нескольких районах города должна была завершиться 17 августа, но воды потребители так и не дождались. Причиной стали долги теплокомпании за газ.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1106
Re: Даты подачи горячей воды костанайцам назвали в...
Отправлено: 19.08.23 - 15:34
#1
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Цитата:
Южный район (от Котельной №3) - после обеда 19 августа, Источник:

одно из трёх:
либо я путаю время
либо у меня нет чувствительности
либо они, как обычно, п..., т.е. отморозились
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2493
Re: Даты подачи горячей воды костанайцам назвали в...
Отправлено: 19.08.23 - 17:03
#2
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от ТЭЦ должны были с утра подключить в ПКСК сказали в понедельник
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2167
Даты подачи горячей воды костанайцам назвали в "КТЭК"
Отправлено: 19.08.23 - 17:08
#3
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Цитата:
NG.kz:
Даты подачи горячей воды костанайцам назвали в "КТЭК"

А зачем вообще отключают, как мыться? Кто платит тот и заказывает музыку, так вроде. :lol:
У нас вот ни электроэнергию. ни холодную, ни горячую воду не отключают, как таг? В Астане наверное тоже не отключают. А зачем или почему в Костанае отключают? 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29216
Re: Даты подачи горячей воды костанайцам назвали в...
Отправлено: 19.08.23 - 17:09
#4
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Цитата:
Долгожданная вода

Долгожданная?
Не, ну я может тоже и жду, но только из за напора.
Он меньше с одной холодной.
А так все нормуль.
Создается впечатление, что люди только и делают, что Ждут зачем то воду, хотя она есть у них в бойлере..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29216
Re: Даты подачи горячей воды костанайцам назвали в...
Отправлено: 19.08.23 - 17:12
#5
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Цитата:
Эл-починно:
как мыться?

Хм..
У тебя на Родине в Германии не знают, что такое нагреватель воды?
Это штука, а, сейчас сфотаю для наглядности
Вот такая Чудо штука, разной конфигурации, есть еще и проточные

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2167
Даты подачи горячей воды костанайцам назвали в "КТЭК"
Отправлено: 19.08.23 - 17:18
#6
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Цитата:
111:
Хм.. У тебя на Родине в Германии не знают, что такое нагреватель воды?

Знают конечно, у кого он есть, у тез нет центрального водоснабжения горячей водой. У меня его нет. Потому что весь год от центрального водоснабжения вода подаётся и не отключается.
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