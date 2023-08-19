Отправлено: - 08:07

soldat pv:

Вас видать не затронул ковид

Цитата:а пёс его знает затронул или нет. я, знаете ли, не впадаю в панику от каждого чиха или заведшейся в носу сопли. что точно могу сказать, прививку от него не делал. с другой стороны текущие 7 и прогнозируемые стабильные 10 миллиардов особей вида столь крупного как человек, это очень много. что приведёт в скорейшем времени к обострению конкурентных взаимоотношений, читайте - военным столкновениям, за еду, воду, даже территорию пригодную для жизни, потому что нашими стараниями даже этот параметр сокращается в количестве. однако, сугубо по моему личному мнению, смерть от болезни психологически воспринимается легче и более естественно чем от результатов военных действий.вторым пунктом идёт факт - длительное отсутствие естественного отбора ведёт к вырождению генофонда вида. ковид хоть что-то сделал чтобы нивелировать неумные человеческие решения. поэтому нет, я не считаю ковид и иже с ним злом. сейчас, для вида в целом, это скорее благо.