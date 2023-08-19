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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 02:31
Почитайте что вам приготовили фашисты
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 02:37
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 146
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 07:01
Цитата:
как что? имеются научные организации практического толка под руководством одного из передовых в научном отношении государств. это отлично.
soldat pv:
Что вам замечательно карачун?
Что вам замечательно карачун?
как что? имеются научные организации практического толка под руководством одного из передовых в научном отношении государств. это отлично.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 146
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 08:07
Цитата:
а пёс его знает затронул или нет. я, знаете ли, не впадаю в панику от каждого чиха или заведшейся в носу сопли. что точно могу сказать, прививку от него не делал. с другой стороны текущие 7 и прогнозируемые стабильные 10 миллиардов особей вида столь крупного как человек, это очень много. что приведёт в скорейшем времени к обострению конкурентных взаимоотношений, читайте - военным столкновениям, за еду, воду, даже территорию пригодную для жизни, потому что нашими стараниями даже этот параметр сокращается в количестве. однако, сугубо по моему личному мнению, смерть от болезни психологически воспринимается легче и более естественно чем от результатов военных действий.
вторым пунктом идёт факт - длительное отсутствие естественного отбора ведёт к вырождению генофонда вида. ковид хоть что-то сделал чтобы нивелировать неумные человеческие решения. поэтому нет, я не считаю ковид и иже с ним злом. сейчас, для вида в целом, это скорее благо.
soldat pv:
Вас видать не затронул ковид
Вас видать не затронул ковид
а пёс его знает затронул или нет. я, знаете ли, не впадаю в панику от каждого чиха или заведшейся в носу сопли. что точно могу сказать, прививку от него не делал. с другой стороны текущие 7 и прогнозируемые стабильные 10 миллиардов особей вида столь крупного как человек, это очень много. что приведёт в скорейшем времени к обострению конкурентных взаимоотношений, читайте - военным столкновениям, за еду, воду, даже территорию пригодную для жизни, потому что нашими стараниями даже этот параметр сокращается в количестве. однако, сугубо по моему личному мнению, смерть от болезни психологически воспринимается легче и более естественно чем от результатов военных действий.
вторым пунктом идёт факт - длительное отсутствие естественного отбора ведёт к вырождению генофонда вида. ковид хоть что-то сделал чтобы нивелировать неумные человеческие решения. поэтому нет, я не считаю ковид и иже с ним злом. сейчас, для вида в целом, это скорее благо.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 11:38
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 11:47
А знаете это уже попахивает гебельской пропагандой. Природа сама определит и ни нам решать. Будьте аккуратнее в словах карачун
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 11:49
Конкретно второй Ваш пункт
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2492
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 12:37
Смотрел сегодня репетицию вечернего концерта, петь и играть будут вживую.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 12:40
Есть юридическое образование КВВПАУ штурман авиации ПВ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 18104
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 13:42
Цитата:
Интересно, а есть какие-то исследования на этот счёт, или учёные боятся даже обсуждать такое?
Карачун:
вторым пунктом идёт факт - длительное отсутствие естественного отбора ведёт к вырождению генофонда вида.
вторым пунктом идёт факт - длительное отсутствие естественного отбора ведёт к вырождению генофонда вида.
Интересно, а есть какие-то исследования на этот счёт, или учёные боятся даже обсуждать такое?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 14:56
МакЦитата:
Наверное нет. Слова плохие
maxsaf:
Наверное нет. Слова плохие
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 14:57
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 15:01
Интересно опять Россия виновата?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 15:02
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 15:04
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