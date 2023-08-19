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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 02:31
#8566
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Почитайте что вам приготовили фашисты
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
342
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
146
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 07:01
#8568
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Цитата:
soldat pv:
Что вам замечательно карачун?

как что? имеются научные организации практического толка под руководством одного из передовых в научном отношении государств. это отлично.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
146
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 08:07
#8569
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Цитата:
soldat pv:
Вас видать не затронул ковид

а пёс его знает затронул или нет. я, знаете ли, не впадаю в панику от каждого чиха или заведшейся в носу сопли. что точно могу сказать, прививку от него не делал. с другой стороны текущие 7 и прогнозируемые стабильные 10 миллиардов особей вида столь крупного как человек, это очень много. что приведёт в скорейшем времени к обострению конкурентных взаимоотношений, читайте - военным столкновениям, за еду, воду, даже территорию пригодную для жизни, потому что нашими стараниями даже этот параметр сокращается в количестве. однако, сугубо по моему личному мнению, смерть от болезни психологически воспринимается легче и более естественно чем от результатов военных действий.
вторым пунктом идёт факт - длительное отсутствие естественного отбора ведёт к вырождению генофонда вида. ковид хоть что-то сделал чтобы нивелировать неумные человеческие решения. поэтому нет, я не считаю ковид и иже с ним злом. сейчас, для вида в целом, это скорее благо.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 11:38
#8570
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:lol:

[Исправлено: Эл-починно, 19.08.2023 - 11:41]
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 11:47
#8571
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А знаете это уже попахивает гебельской пропагандой. Природа сама определит и ни нам решать. Будьте аккуратнее в словах карачун
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 11:49
#8572
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Конкретно второй Ваш пункт
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2492
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 12:37
#8573
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Смотрел сегодня репетицию вечернего концерта, петь и играть будут вживую.
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 12:40
#8574
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Есть юридическое образование КВВПАУ штурман авиации ПВ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
18104
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 13:42
#8575
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Цитата:
Карачун:
вторым пунктом идёт факт - длительное отсутствие естественного отбора ведёт к вырождению генофонда вида.

Интересно, а есть какие-то исследования на этот счёт, или учёные боятся даже обсуждать такое?
Профайл
s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 14:56
#8576
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МакЦитата:
maxsaf:

Наверное нет. Слова плохие
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 14:57
#8577
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 15:01
#8578
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Интересно опять Россия виновата?
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 15:02
#8579
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s
* soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
342
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 15:04
#8580
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