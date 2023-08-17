Отправлено: - 13:36

Добринцофф:



[Исправлено: 111, 19.08.2023 - 13:41]

Цитата:Расскажи добрый человек, который встал за честь депутата, бизнес имеет право иметь вход с подъезда как показано тут?Это не нарушение?А ведь именно он подал жалобу на насосную, имеет ключи, с ним нормально общались и вот подал так подал..Кстати, за ключи от шлагбаума он заплатил 25 тысяч тенге и пошел в налоговую и прокуратуру, заявил, что у него вымогали деньги..Хотя и клиентов они запускают всех своих, все они пользуются шлагбаумом..Блин, я сам с ним на субботнике был рядом..Ну это что то..