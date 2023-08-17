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≡ "Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47375
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 17:11
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Представители ОСИ настаивали, что они не надлежащие ответчики. Они объясняли, что шлагбаум купили, установили и содержат участники инициативной группы жильцов. Просили допросить свидетелей, которые бы рассказали о том, как им мешают посторонние машины.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29204
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 12:26
#45
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А почему не борщ?

Не знаю, беш все любят больше..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29204
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 12:39
#46
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Цитата:
Добринцофф:

Да и грязь и антисанитарию видео во дворе, что делает нам депутат миллиардер?
Но тебе надо обхаять именно то, что делает народ.
Конечно, плясать под дудку чиновников вам предпринимателям лучше всего и безопасней.
Народ для вас лишь только нажива, деньги и на его сторону никогда не встанете..
Корпоративную этику еще никто не отменял.
Власть и бизнес в одном лице..

[Исправлено: 111, 19.08.2023 - 12:43]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29204
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 12:47
#47
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Вон сахарные заводы, принадлежащие Кулибашеву и Демидову взвыли, мол дайте субсидии.
Оба россияне.
Оба владеют такими же в России и Киргизии..
А в чем дело?
Да вполне законно вышибают с государства миллиарды ойро..
И ведь дадут.
Бизнес и власть одно целое..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2165
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 12:55
#48
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Цитата:
111:
Да вполне законно вышибают с государства миллиарды ойро..

Ну так иначе они 30% откатов платить не смогут. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29204
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 13:00
#49
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Цитата:
Эл-починно:
Ну так иначе они 30% откатов платить не смогут.

А кому платить, если они и есть власть?
Двести ойро в какой нибудь благотворительный фонд Казахстана откупиться, да 100 тысяч ойро в европейские и американские благотворительные фонды, чтоб не трогали их десятки миллиардов ойро.
Вот и все прикрытие..
Это бизнес.
И власть.
Именно так и поступают.
Бедные же вокруг по их вине не кончаются, вот и раздают всякие подачки бедным да беспомощным, которым они поспособствовали быть бедными, забирая из кубышек лично миллиарды..
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