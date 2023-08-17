Отправлено: - 13:00

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Ну так иначе они 30% откатов платить не смогут.

Цитата:А кому платить, если они и есть власть?Двести ойро в какой нибудь благотворительный фонд Казахстана откупиться, да 100 тысяч ойро в европейские и американские благотворительные фонды, чтоб не трогали их десятки миллиардов ойро.Вот и все прикрытие..Это бизнес.И власть.Именно так и поступают.Бедные же вокруг по их вине не кончаются, вот и раздают всякие подачки бедным да беспомощным, которым они поспособствовали быть бедными, забирая из кубышек лично миллиарды..