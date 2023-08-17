Отправлено: - 20:14

Добринцофф:

шлагбаума,ведь получается они так же могут открывать шлагбаум для всех курьеров и доставок. Кстати если есть ключ,то с него всегда можно сделать дубликат и раздать его всем желающим,опять же какой смысл от шлагбаума

Цитата:Не, там уже нет, курьеры молодцы, снаружи около стекляшки тормозят и ходят пешим 20 метров.Ключи от антивпндалки пока нет, от деревянного можно, но тут надо там что то куда то залезть.