Сыкымы: Вы реально считаете, что такая манера общения на форуме - это норма, а не хамство?
Это норма. Оппонент перепутал российский город, точнее разгильдяйство со взрывом в Сергиевом Посаде с казахстанскими городами, где взрывов и раскидывания болванок снаряда 152 не было. Далее же пояснил об этом? Тем более говорил с другим оппонентом на эту тему. Если кто то желает спорить со мной, пожалуйста, дождитесь очереди что ли.. Очередь до вас обязательно дойдет, берите пожалуйста талончик на входе..
soldat pv: Здравствуйте! Почему хамство одних людей пропускается? А ответы без всяких грубостей блокируют?
Присылайте конкретные ссылки на конкретные комментарии, которые считаете несправедливо удаленными. Либо сюда, либо в личку. По каждому - посмотрим и ответим, какое правило форума было нарушено, за что удалили. Если модератор ошибся и зря удалил - восстановим. В общем и целом на ваш вопрос ответить не могу. Надо разбирать каждый случай в отдельности.
Там про пробег легкоатлетический в Тарановке и я вроде писал про УЧАСТИЕ в этом пробеге и что бегать можно везде, даже и среди СКОТА (домашнего), так же как и вокруг областного акимата. Вроде ВСЁ по теме и автора предыдущей статьи про пробег, поймали ( не я один) на неумении выражать свои мысли или выражать с придыханием к власти придержащей. Или у вас сыграла элементарная корпоративная стадность ??
ACROS: Там про пробег легкоатлетический в Тарановке и я вроде писал про УЧАСТИЕ в этом пробеге и что бегать можно везде, даже и среди СКОТА (домашнего), так же как и вокруг областного акимата. Вроде ВСЁ по теме и автора предыдущей статьи про пробег, поймали ( не я один) на неумении выражать свои мысли или выражать с придыханием к власти придержащей. Или у вас сыграла элементарная корпоративная стадность ??
Обсуждение забега и обсуждение человека, не имевшего отношения к этому пробегу, - не одно и то же. И не забывайте о второй части - грубость. Такой пункт в наших правилах тоже есть
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