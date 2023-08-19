Re: Деньги до зарплаты на карту в Казахстане: Быстрое решение...

Отправлено: - 08:52

Очень давно пользовался продуктом от бцк, кредитная линия называется,в любое время берешь сколько надо и отдаешь % только за те дни что держал эти деньги. Было очень удобно. МФО это грабители и рэкетиры, один % в день или 360 годовых, кое-где ещё больше, им даже Центробанк не указ, что хотят то делают