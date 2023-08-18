НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 571 из 572«1...569570571572»
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2488
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.08.23 - 23:04
#8551
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
soldat pv:
Только языком молоть.

На десяток сомнительных комментариев один ответ. Возникает вопрос кто и чем молет или мелет?
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.08.23 - 23:27
#8552
Комментарий проходит проверку.
Профайл
s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.08.23 - 23:40
#8553
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Днем города!!!
Профайл
s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.08.23 - 23:42
#8554
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2163
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.08.23 - 23:44
#8555
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
национальности или нации или бог-его-весть что ещё точно такая же условная, выдуманная вещь как и часовые пояса.

Языки и письменность забыли туда же добавить. Улюлюканье и язык жестов, тоже никто не отменял. :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
144
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:01
#8556
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Языки и письменность забыли туда же добавить.

а чего б их добавлять? нешто имеются граждане, что полагают язык и письменность зависящими от генотипа или фенотипа? речь велась о вирусах, и о гипотезе что их можно "заточить" под какую-то отдельную национальность. а ежели кто допускает что его можно "заправить" на граждан говорящих на каком-то конкретно языке, то это фантасмагория покруче рептилоидов с плоской земли нибиру. а то что я "кольнул" слегка страждущих до перехода в другой часовой пояс, так то только потому что считаю их аргументацию немного истеричной, не допускающей нескольких вариантов решения. а они есть.
Профайл
s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:10
#8557
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего что биологическое оружие запрещено.
Профайл
s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:12
#8558
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сшаша и украина имеет лаборатории и у нас есть под руководством саши
Профайл
s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:14
#8559
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то сегодня День города!!!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2163
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:15
#8560
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
нешто имеются граждане, что полагают язык и письменность зависящими от генотипа или фенотипа?

Ну примерно так и есть, скажи мне в каком часовом поясе ты живёшь, и я скажу на каком языке ты разговариваешь (ну или один из возможных) :lol: Цитата:
Карачун:
речь велась о вирусах, и о гипотезе что их можно "заточить" под какую-то отдельную национальность.

Пардоньте не уловил тонкости, посчитал, что и по слоям населения, регионам проживания и уровня достаточности тоже касалось. Впредь буду внимательней.
А решения, как и выбор - всегда есть. 8-)
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
144
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:17
#8561
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
soldat pv:
А сшаша и украина имеет лаборатории и у нас есть под руководством саши

и это замечательно!
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
144
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:28
#8562
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ну примерно так и есть

вы тоже чтоль день города отмечаете?
Профайл
s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 02:22
#8563
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вам замечательно карачун?
Профайл
s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
330
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 02:23
#8564
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:

Вас видать не затронул ковид
Профайл
s
§ soldat pv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
330
Страница 571 из 572«1...569570571572»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS