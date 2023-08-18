Отправлено: - 23:44

Карачун:

национальности или нации или бог-его-весть что ещё точно такая же условная, выдуманная вещь как и часовые пояса.

Цитата:Языки и письменность забыли туда же добавить. Улюлюканье и язык жестов, тоже никто не отменял.