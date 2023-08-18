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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2488
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.08.23 - 23:04
Цитата:
На десяток сомнительных комментариев один ответ. Возникает вопрос кто и чем молет или мелет?
soldat pv:
Только языком молоть.
Только языком молоть.
На десяток сомнительных комментариев один ответ. Возникает вопрос кто и чем молет или мелет?
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1683
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.08.23 - 23:27
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.08.23 - 23:40
С Днем города!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.08.23 - 23:42
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.08.23 - 23:44
Цитата:
Языки и письменность забыли туда же добавить. Улюлюканье и язык жестов, тоже никто не отменял.
Карачун:
национальности или нации или бог-его-весть что ещё точно такая же условная, выдуманная вещь как и часовые пояса.
национальности или нации или бог-его-весть что ещё точно такая же условная, выдуманная вещь как и часовые пояса.
Языки и письменность забыли туда же добавить. Улюлюканье и язык жестов, тоже никто не отменял.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:01
Цитата:
а чего б их добавлять? нешто имеются граждане, что полагают язык и письменность зависящими от генотипа или фенотипа? речь велась о вирусах, и о гипотезе что их можно "заточить" под какую-то отдельную национальность. а ежели кто допускает что его можно "заправить" на граждан говорящих на каком-то конкретно языке, то это фантасмагория покруче рептилоидов с плоской земли нибиру. а то что я "кольнул" слегка страждущих до перехода в другой часовой пояс, так то только потому что считаю их аргументацию немного истеричной, не допускающей нескольких вариантов решения. а они есть.
Эл-починно:
Языки и письменность забыли туда же добавить.
Языки и письменность забыли туда же добавить.
а чего б их добавлять? нешто имеются граждане, что полагают язык и письменность зависящими от генотипа или фенотипа? речь велась о вирусах, и о гипотезе что их можно "заточить" под какую-то отдельную национальность. а ежели кто допускает что его можно "заправить" на граждан говорящих на каком-то конкретно языке, то это фантасмагория покруче рептилоидов с плоской земли нибиру. а то что я "кольнул" слегка страждущих до перехода в другой часовой пояс, так то только потому что считаю их аргументацию немного истеричной, не допускающей нескольких вариантов решения. а они есть.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:10
Ничего что биологическое оружие запрещено.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:12
А сшаша и украина имеет лаборатории и у нас есть под руководством саши
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:14
Вообще-то сегодня День города!!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:15
Цитата:
Ну примерно так и есть, скажи мне в каком часовом поясе ты живёшь, и я скажу на каком языке ты разговариваешь (ну или один из возможных) Цитата:
Пардоньте не уловил тонкости, посчитал, что и по слоям населения, регионам проживания и уровня достаточности тоже касалось. Впредь буду внимательней.
А решения, как и выбор - всегда есть.
Карачун:
нешто имеются граждане, что полагают язык и письменность зависящими от генотипа или фенотипа?
нешто имеются граждане, что полагают язык и письменность зависящими от генотипа или фенотипа?
Ну примерно так и есть, скажи мне в каком часовом поясе ты живёшь, и я скажу на каком языке ты разговариваешь (ну или один из возможных) Цитата:
Карачун:
речь велась о вирусах, и о гипотезе что их можно "заточить" под какую-то отдельную национальность.
речь велась о вирусах, и о гипотезе что их можно "заточить" под какую-то отдельную национальность.
Пардоньте не уловил тонкости, посчитал, что и по слоям населения, регионам проживания и уровня достаточности тоже касалось. Впредь буду внимательней.
А решения, как и выбор - всегда есть.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:17
Цитата:
и это замечательно!
soldat pv:
А сшаша и украина имеет лаборатории и у нас есть под руководством саши
А сшаша и украина имеет лаборатории и у нас есть под руководством саши
и это замечательно!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 00:28
Цитата:
вы тоже чтоль день города отмечаете?
Эл-починно:
Ну примерно так и есть
Ну примерно так и есть
вы тоже чтоль день города отмечаете?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 02:22
Что вам замечательно карачун?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 02:23
Цитата:
Вас видать не затронул ковид
Карачун:
Вас видать не затронул ковид
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.08.23 - 02:30
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