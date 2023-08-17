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≡ "Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47373
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 17.08.23 - 17:11
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Представители ОСИ настаивали, что они не надлежащие ответчики. Они объясняли, что шлагбаум купили, установили и содержат участники инициативной группы жильцов. Просили допросить свидетелей, которые бы рассказали о том, как им мешают посторонние машины.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29197
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 18.08.23 - 20:14
#30
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Цитата:
Добринцофф:
шлагбаума,ведь получается они так же могут открывать шлагбаум для всех курьеров и доставок. Кстати если есть ключ,то с него всегда можно сделать дубликат и раздать его всем желающим,опять же какой смысл от шлагбаума

Не, там уже нет, курьеры молодцы, снаружи около стекляшки тормозят и ходят пешим 20 метров.
Ключи от антивпндалки пока нет, от деревянного можно, но тут надо там что то куда то залезть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29197
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 18.08.23 - 20:21
#31
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Цитата:
Эл-починно:
чего там чужакам искать? А

Универ со студентами на Геликах и девятках, сколько их там, тысяча?
Отдыхающих в парк приезжает за день с этой стороны еще тысяча, и ссут и какают вокруг, точнее какали, сейчас мы забор поставили, который квартиросдатчики срезали и хотели украсть.
Посмотри в соседний Атриум двор и поймешь.
И как они тут все лихачат
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29197
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 18.08.23 - 20:23
#32
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Цитата:
Эл-починно:
А проезд для разного вида служб - пожарные, скорая, мчс или ещё чего, затруднён.

Это как?
С Байтурсынова затруднен?
И в конце концов у нас будет будка, квартиросдатчиков предупреждали, скооперироваться.
Акимат им хотел спецпропуска сделать, шлагбаум на Аль Фараби для них поставить, они сказали что нас добьют и не пошли на совещания, которые кстати добились для них мы.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9497
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 18.08.23 - 23:56
#33
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Цитата:
111:
Ключи от антивпндалки пока нет

У кого нет?
В статье же написано, что предпринимателям то же дали ключи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29197
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 18.08.23 - 23:57
#34
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Цитата:
Добринцофф:
статье же написано, что предпринимателям то же дали ключи.

Я думал, сделать дубликаты на каждого курьера, как с первым шлагбаумом..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9497
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 18.08.23 - 23:59
#35
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Цитата:
111:
Я думал, сделать дубликаты на каждого курьера, как с первым шлагбаумом..

А ты всерьёз считаешь,что к антивандальному нельзя дубликат сделать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29197
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 00:01
#36
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Кто то гачал строить насосную станцию, снизу насос, и заодно вахтеров там держать, чтоб всем было хорошо.
Кто то сломал старую будку и хотел строить новую.
Подали в Суд!
На кого не знаю кого.
Пока вот кто то заморозил стройку.
Ну вот как понять квартиросдатчиков депутатов?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29197
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 00:03
#37
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Цитата:
Добринцофф:
ты всерьёз считаешь,что к антивандальному нельзя дубликат сделать?

Там можно, но там какая то закавыка, ну надо же шлагбаум как вроде вскрыть и коды сосчитать, не знаю, не разбираюсь, сигналку мне делали, тоже что то вскрывали в тоете и считывали.
Ну тут надо до этого добраться сначала.
Конечно можно, но пока еще никто не слелал
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9497
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 00:07
#38
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Цитата:
111:
Кто то гачал строить насосную станцию, снизу насос, и заодно вахтеров там держать, чтоб всем было хорошо. Кто то сломал старую будку и хотел строить новую

Наверное надо было всё по закону делать,тогда бы никто не заморозил.
Вы разрешение на снос брали?
Вы проект делали на новую насосную станцию?
Разрешение на строительство брали?
Не брали и не делали,разрешений то же нет,за такое самоуправство штраф надо вам выписать,что бы другим не повадно было в центре города во дворах здания возводить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29197
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 00:17
#39
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Цитата:
Добринцофф:
Не брали и не делали,разрешений то же нет,за такое самоуправство штраф надо вам выписать,что бы другим не повадно было в центре города во дворах здания

Хм..
Не мы.
Я сам не знаю кто.
Завтра посмотрим, через время то есть.
Штрафов не боимся.
Насосом пользуются и квартиросдатчики между прочим, если скину фото что там было в насосной, трубы чопиками ржавые забиты, насос мы сами меняли, трубы, и решили их утеплить, кто то решил.
Разве это плохо?
Они говорят им не нужен насос, ну тогда что, оставить их без воды, с замерзшим насосом?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29197
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 00:18
#40
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Цитата:
Добринцофф:
повадно было в центре города во дворах здания возводить

Это не здание, это насосная станция плюс помогайка самим же квартиросдатчикам, чтоб их же и запускать и их камазы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
29197
"Установлен законно, для безопасности" - Областной суд отменил решение о демонтаже шлагбаумов в центре Костаная
Отправлено: 19.08.23 - 00:20
#41
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Сегодня у нас дни города и представляете себе, никто не писает и не какает, везде камеры и свет.
Ну бомжи может где то, может, но не весь город мочится у нас..
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